تشييع بريطانية-إسرائيلية قضت في هجوم دام في الضفة الغربية المحتلة

© مناحيم كهانا / ا ف ب

جانب من تشييع البريطانية الإسرائيلية لوسي دي (48 عاما) في تجمع كفار عتصيون الاستيطاني جنوب الضفة الغربية المحتلة في 11 نيسان/أبريل 2023. وقضت قضت دي متأثرا بجروح في هجوم إطلاق نار وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة

كفار عتصيون (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شارك آلاف الثلاثاء في تجمع كفار عتصيون الاستيطاني في تشييع بريطانية إسرائيلية توفيت متأثرة بجروح أصيبت بها في هجوم بالرصاص وقع الجمعة في الضفة الغربية المحتلة.

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ورفع المشيعون الأعلام الإسرائيلية على طول الطريق المؤدي إلى موقع جنازة لوسي دي في كفار عتصيون جنوب الضفة الغربية.

وأعلن الإثنين عن وفاة دي (48 عاما) متأثرة بجروحها لتلتحق بابنتيها (16 و20 عاما) اللتين قضتا في الهجوم ذاته وشيعتا الأحد.

وقتلت الثلاث في هجوم بإطلاق النار على مركبتهن عند مفترق الحمراء في شمال غور الأردن. ولم يتم الإعلان بعد عن اعتقال المنفذ.

وتسكن العائلة في مستوطنة إفرات في الضفة الغربية.

وقال الأب والزوج ليو دي في تأبين زوجته وإلى جانبه أطفاله الثلاثة "لا أستطيع تخيل الألم الجسدي والنفسي وعما إذا كنتِ واعية عندما نقلوكِ جوا إلى المستشفى".

وشاركت في الجنازة أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف.

تعليقا على الهجوم، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "لا يمكن أن يكون هناك مبرر ... للعنف الذي لا معنى له".

الإثنين، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بمحاسبة كل الإرهابيين الذين قتلوا مواطنينا وسيحاسبون دون استثناء".

قبل ساعات من تصريح نتانياهو، شيّع الفلسطينيون في مدينة أريحا فتى في الخامسة عشرة من عمره قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر قرب المدينة.

احتلت اسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في حزيران /يونيو 1967.

وتعد جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. ويعيش حاليًا أكثر من 470 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية.

منذ بداية كانون الثاني/يناير، أودى التصعيد بحياة 94 فلسطينيا على الأقل، و19 إسرائيليا، وامرأة أوكرانية، ومواطن إيطالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين من بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني، ومن الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من عرب إسرائيل.

© 2023 AFP