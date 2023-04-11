كازاخستان تلاحق قضائيا شركات نفطية كبيرة (وزير)

شعار مجموعة توتال اينرجي © لو بنوا / ا ف ب/AFP/ارشيف

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استانا (كازاخستان) (أ ف ب) – أعلنت كازاخستان الثلاثاء أنها باشرت إجراءات تحكيم دولية في حق شركات نفطية كبيرة من بينها إكسون موبيل وشيفرون وشل بشأن حسم 16,5 مليار دولار من عائدات حقلين نفطيين.