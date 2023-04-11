مونتي كارلو: عودة ناجحة لزفيريف إلى الملاعب

عاد الألماني المصنف 16 عالمياً ألكسندر زفيريف بنجاح إلى الملاعب الترابية منذ إصابته في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في الدور الأول من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب الثلاثاء

Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب) – عاد الألماني المصنف 16 عالمياً ألكسندر زفيريف بنجاح إلى الملاعب الترابية منذ إصابته في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، بفوزه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في الدور الأول من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب الثلاثاء.

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وقال زفيريف الذي يواجه في الدور المقبل الإسباني روبرتو باوتيستا "إنه (بوبليك) يلعب بشكل جيد من الناحية التكتيكية، إنه ذكي للغاية. لقد نافسني بقوة وأنا سعيد للغاية بالعبور".

وأضاف الألماني "في العام الماضي، لعبت أفضل كرة مضرب في حياتي، خصوصاً في رولان غاروس، ويجب أن أعتاد اللعب مجدداً على الملاعب الترابية، وعلى الانزلاق".

وأنهى المصنف الثاني عالمياً سابقاً والذي سيبلغ السادسة والعشرين في 20 نيسان/أبريل، موسمه العام الماضي بعدما أصيب بتمزق في أربطة كاحله الأيمن بينما كان يتقدم على الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة.

ولم يعد إلى المنافسة حتى أوائل كانون الثاني/يناير في أستراليا على أرض صلبة ضمن منافسات كأس يونايتد (هزيمتان).

ومذاك الحين، حقق سبعة انتصارات فقط في ست دورات "إيه تي بي"، مع بلوغه نصف نهائي دورة دبي (خسر أمام أندري روبليف)، وخسارة قاسية 0-6 ,4-6 ضد الياباني تارو دانيال في دورة ميامي.

© 2023 AFP