دورة مونتي كارلو: زفيريف يلحق بركب المتأهلين الى ثمن النهائي

الالماني ألكسندر زفيريف يحتفل بتأهله الى ثمن نهائي دورة مونتي كارلو في كرة المضرب في 12 نيسان/أبريل 2023.

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – واصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا عشر عالميا عودته الموفقة الى الملاعب الترابية ولحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف في كرة المضرب، بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-4 و6-4 الأربعاء في الدور الثاني.

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وكان زفيريف، المصنف ثالثا عشر في الدورة، كلَّل عودته الى الملاعب الترابية للمرّة الأولى منذ إصابته في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، العام الماضي أمام الاسباني رافايل نادال، بتغلبه على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 3-6، 6-2 و6-4 في 60 دقيقة.

واحتاج زفيريف الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ26 في 20 نيسان/أبريل الحالي، الى ساعة و47 دقيقة للفوز على باوتيستا للمرة الخامسة تواليا في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

ولحق زفيريف بالصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول والساعي الى اللقب الثالث في مونتي كارلو بعد عامي 2013 و2015 واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني وحامل اللقب في النسختين الاخيرتين والروسي أندري روبليف الخامس والبولندي روبرت هوركاتش العاشر والذين حجزوا بطاقاتهم الثلاثاء.

ويلتقي زفيريف في ثمن النهائي مع الروسي دانييل مدفيديف الخامس عالميا والثالث في مونتي كارلو او الايطالي لورنتسو سونيغو المشارك ببطاقة دعوة.

وأنهى المصنف الثاني عالمياً سابقاً والذي سيبلغ السادسة والعشرين في 20 نيسان/أبريل، موسمه العام الماضي بعدما أصيب بتمزق في أربطة كاحله الأيمن بينما كان يتقدم على الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي فرنسا المفتوحة.

ولم يعد إلى المنافسة حتى أوائل كانون الثاني/يناير في أستراليا على أرض صلبة ضمن منافسات كأس يونايتد (هزيمتان).

ومذاك الحين، حقق سبعة انتصارات فقط في ست دورات "إيه تي بي"، مع بلوغه نصف نهائي دورة دبي (خسر أمام أندري روبليف)، وخسارة قاسية 0-6 ,4-6 ضد الياباني تارو دانيال في دورة ميامي.

موزيتي يضرب موعدا مع ديوكوفيتش

وتغلب الإيطالي لورنتسو موزيتي السادس عشر على مواطنه لوكا ناردي المشارك ببطاقة دعوة، بمجموعتين نظيفتين 6-0 و6-0 وضرب موعدا مع ديوكوفيتش في ثمن النهائي.

والتقى "دجوكو" وموزيتي ثلاث مرات حتى الآن وكانت الغلبة دائما للصربي في ثمن نهائي رولان غاروس عام 2021 ودور الـ32 لدورة دبي الدولية وربع نهائي دورة باريس لماسترز الألف العام الماضي.

وبلغ ثمن النهائي أيضا النروجي كاسبر رود الرابع بفوزه الصعب على الهولندي بوتيتش فان دي تسانشلوب 7-5 و7-6 (7-1) في ساعتين و15 دقيقة.

وقال رود الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل: "ليس من السهل أبدًا خوض المباراة الاولى في اي دورة. في ميامي، لم أتمكن من استغلال فرصتي (خسر أمام تسانشلوب 6-3 و4-6 و4-6 في الدور الثاني) وأحيانًا من الصعب اللعب مرة أخرى ضد لاعب هزمك للتو. نقول +أوه لا ليس مرة أخرى ...+ لكنني تمكنت من الفوز".

ويلتقي رود وصيف بطل رولان غاروس العام الماضي وبطل دورة إستوريل الأحد في ثمن النهائي مع الألماني الآخر يان-لينارد شتروف الفائز على الاسترالي الآخر أليكس دي ميناور الرابع عشر 6-3 و6-2.

كما تأهل التشيلي نيكولاس خاري بفوزه على الاسترالي أليكسي بوبارين 3-6 و7-5 و6-4، والإيطالي يانيك سينر بتغلبه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان 6-0 و3-1 ثم بالانسحاب، والتشيكي ييري ليهيتشكا بفوزه على البلغاري غريغور ديميتروف 7-6 (7-4) و6-4، والروسي كارن خاتشانوف التاسع بتغلبه على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 7-6 (7-2) و6-2.

وفي ثمن النهائي، يلعب خاري مع تسيتسيباس، وليهيتشكا مع الأميركي تايلور فريتز الثامن او السويسري ستانيسلاس فافرينكا المشارك ببطاقة دعوة، وخاتشانوف مع مواطنه أندري روبليف الخامس.

© 2023 AFP