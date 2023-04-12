دوري أبطال أوروبا: الجزائري بن ناصر يمنح ميلان الفوز على نابولي

© غابريال بويس / ا ف ب

لاعب وسط ميلان ساندرو تونالي في صراع على الكرة مع جناح نابولي الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا خلال لقاء الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا. 12 نيسان/ابريل 2023

ميلانو (أ ف ب) – سجل الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر الهدف الوحيد لفريقه ميلان الايطالي في مرمى مواطنه نابولي ليقوده الى الفوز الاربعاء على ملعب سان سيرو في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

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وجاء هدف بن ناصر في الدقيقة 40.

خاض نابولي الذي بلغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الاولى في تاريخه، المباراة في غياب هدافه النيجيري فيكتور اوسيمهن الذي تعرض لاصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في النافذة الدولية الاخيرة.

لكنه في المقابل فاز في مبارياته الثماني الاخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات قبل أن يضع ميلان حدا لهذه السلسلة.

ويحلق نابولي في صدارة ترتيب الدوري الايطالي وبات تتويجه به للمرة الاولى منذ عام 1990 مسألة وقت ليس الا.

في المقابل، دخل ميلان حامل اللقب سبع مرات بمعنويات عالية ضد منافسه الجنوبي بعد ان ألحق به خسارة قاسية برباعية نظيفة في عقر داره مطلع الشهر الحالي في الدوري المحلي.

وهذه أول مواجهة إيطالية في الأدوار الاقصائية منذ دربي ميلانو في نصف نهائي 2005.

ولم يكن قد مضى على انطلاق المباراة حتى سنحت الفرصة الاولى لنابولي عندما سدد الجناح الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا كرة من زاوية ضيقة جدا لكن احد مدافعي ميلان انقذها قبل ان تجتاز خط المرمى.

ثم سدد الكاميروني اندريه فرانك انغيسا كرة قوية أبعدها حارس ميلان الفرنسي الدولي مايك مانيان بأطراف أصابعه (3).

وبقي نابولي الفريق الافضل في الدقائق العشرين الاولى قبل ان يقوم ميلان بأول محاولة جدية عبر جناحه البرتغالي رافايل لياو لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث (25).

ومن هجمة مرتدة سريعة قادها الجناح الاسباني ابراهيم دياس وصلت الكرة الى الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر داخل المنطقة فاطلقها قوية بيسراه داخل الشباك (40).

وكاد ميلان يعزز تقدمه عندما ارتقى المدافع الدنماركي سايمون كاير لكرة برأسه وسددها في العارضة (45+3).

وفي مطلع الشوط الثاني كاد نابولي يدرك التعادل عندما سدد المهاجم المقدوني الشمالي أليف الماس كرة تصدى لها مانيان ثم العارضة (53).

وزاد الامر صعوبة بالنسبة الى نابولي عندما اكمل ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين اثر طرد انغيسا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية (74).

© 2023 AFP