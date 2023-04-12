دوري "أن بي ايه": ليبرون يحجز بطاقة ليكرز في الأدوار الاقصائية

© هاري هاو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل "الملك" ليبرون جيمس 30 نقطة وقاد لوس أنجليس ليكرز إلى قلب تأخره أمام ضيفه مينيسوتا تمبروولفز إلى فوز 108-102 بعد التمديد الثلاثاء، حجز له بطاقة التأهل نحو الأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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وحسم ليكرز المركز السابع في المنطقة الغربية، ليضرب موعداً مع ممفيس غريزليز ثاني المنطقة بدءاً من يوم السبت، وذلك بعد صراع ناري على ملعب كريبتو.كوم أرينا.

وستتاح فرصة ثانية لتمبروولفز من أجل حسم بطاقة البلاي أوف الثامنة والأخيرة من المنطقة الغربية، عندما يلاقي الجمعة الفائز بين تاسع الغربية نيوأورليانز بيليكانز وعاشرها أوكلاهوما سيتي ثاندر اللذين يلتقيان الأربعاء ضمن الملحق المؤهل (بلاي إن).

قال جيمس البالغ 38 عاماً بعد الفوز "هذا الأهم في رياضتنا، أن تصل إلى شهر أبريل (نيسان) وتكون قادراً على اللعب في الأدوار الاقصائية. لقد خضعنا لتجارب طوال الموسم، ومنذ وقفة كل النجوم (أول ستار) نقدم كرة سلة جميلة".

وجاء الربع الأخير حماسياً، إذ قلب ليكرز تأخره بفارق عشر نقاط، بعد هندسة ليبرون رمية ثلاثية نفذها الألماني دنيس شرودر ليضع ليكرز في المقدمة 98-95 قبل 1.4 ثانية من نهاية الوقت.

وفيما كان الجمهور المحلي يستعد للاحتفال، ارتكب أنتوني ديفيس خطأ على مايك كونلي فيما كان المخضرم يحاول تسديدة ثلاثية يائسة. زرع ثلاث رميات حرة تحت ضغط رهيب فارضاً تمديد الوقت (98-98).

لكن ليكرز استجمع قواه في الشوط الإضافي الذي حسمه 10-4 مع ثلاثية للياباني روي هاتشيمورا وسلة لشرودر، لينتهي اللقاء بفوز ليكرز 103-98.

© 2023 AFP