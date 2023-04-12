غضب بعد انتشار فيديو يظهر قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير أوكراني

© وجتك رادوانسكي / ا ف ب

فولوديمير زيلينسكي في وارسو في بولندا في 5 نيسان/أبريل 2023

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أثار مقطع فيديو جديد يُظهر قطع رأس شخص يعتقد أنه أسير حرب أوكراني، الغضب في أوكرانيا الأربعاء، حيث شجب الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتهاكات من وصفهم بأنهم "وحوش" روسيا.

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ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق على الفور من صحة الفيديو، أو معرفة أين ومتى تم تصويره. وقالت السلطات الأوكرانية إنها تحاول التعرف على الضحية.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في كييف أنها "روّعت" من اللقطات مطالبةً بإجراء تحقيق، في حين دعا الكرملين إلى التحقق من "صحة" الفيديو. وترفض موسكو عادة الاتهامات الموجهة إلى جنودها بارتكاب جرائم.

وتحدثت بعثة الأمم المتحدة أيضاً عن مقطع فيديو ثانٍ يُظهر جثثًا مشوهة لسجناء أوكرانيين.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على إنستغرام "كم يقتل هؤلاء الوحوش بسهولة. هذا الفيديو الذي يظهر إعدام أسير حرب أوكراني، يجب أن يراه العالم". وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها".

وتابع "حصل مثل ذلك في بوتشا. آلاف المرات"، في إشارة إلى ضاحية كييف التي أصبحت رمزًا للفظائع المنسوبة إلى الجيش الروسي.

وقالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الاتحاد "سيحاسب جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم" في أوكرانيا، وذلك بعد بث مقطع فيديو يظهر بحسب كييف جندياً روسياً يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

واعتبر رئيس الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن روسيا "أسوأ من الدولة الإسلامية" التنظيم المتطرف الذي صوّر عمليات إعدام بحق رهائنه، لا سيما بقطع الرؤوس.

وقال على تويتر "يجب طرد الإرهابيين الروس من أوكرانيا والأمم المتحدة وتحميلهم مسؤولية جرائمهم".

فتح جهاز الأمن الأوكراني تحقيقاً في "جريمة الحرب" هذه. وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز أمن الدولة في بيان "سنجد هؤلاء الوحوش... وسيعاقبون".

من جانبها، أشارت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على موقع تلغرام إلى أن السلطات تقوم "بكل ما في وسعها لتحديد هوية المتوفى".

وفي الجانب الروسي، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أيضًا الصور بأنها "مروعة"، لكنه شكك في صحتها.

وأضاف "في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".

الفيديو الثاني

وعادة يكتفي المسؤولون الروس بإنكار أي تورط لجنود روس في جرائم حرب، ويتهمون أوكرانيا بالاختلاق والفبركة.

وأعلنت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أنها "رُوعت" بعد اطلاعها على الفيديو، لكنها تحدثت عن تسجيل فيديو آخر يظهر "جثثا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو". وقالت في بيان "للأسف، إنها ليست حادثة فردية"، داعية إلى أن "تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي وإلى محاسبة مرتكبيها".

ويتم تداول الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وأربعين ثانية منذ الثلاثاء. ويظهر رجلاً يرتدي ملابس مموهة وملثم الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي زياً عسكرياً ويتخبط أرضاً، ويصرخ "هذا مؤلم".

وبعد ثوانٍ يتوقف الصراخ ونسمع رجلاً خلف الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية على "قطع رأس" الضحية. وينهي القاتل قطع الرأس بسكين، ويُظهر الرأس المقطوع أمام الكاميرا.

ويُسمع صوت شخص يتحدث بالروسية ويقول "يجب وضعه في الكيس وإرساله إلى القائد". ويُظهر هؤلاء أمام الكاميرا أيضًا سترة الضحية وعليها رمز أوكرانيا وجمجمة.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 تتبادل كييف وموسكو اتهامات بإساءة معاملة الأسرى وبارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

وفي بداية آذار/مارس، خلف مقطع فيديو يعتقد أنه يُظهر إعدام أسير حرب أوكراني على يد جنود روس صدمة في أوكرانيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعرب الكرملين من جهته، عن غضبه من مقطعي فيديو يظهران ما يعتقد أنه إعدام عشرات الجنود الروس بالرصاص بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

وفي أواخر آذار/مارس، اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين، الروسي والأوكراني، بارتكاب عمليات إعدام أسرى حرب بإجراءات موجزة.

إلى ذلك تنفي روسيا على الرغم من وجود أدلة متطابقة، عمليات إعدام مدنيين بإجراءات موجزة، ولا سيما في بوتشا بالقرب من كييف، قبل عام.

© 2023 AFP