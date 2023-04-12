هجوم الكتروني لقراصنة روس على مواقع رسمية كندية خلال زيارة لرئيس الوزراء الأوكراني (ترودو)

اوتاوا (أ ف ب) – صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هجوما إلكترونيا أعلن قراصنة مؤيدون لروسيا مسؤوليتهم عنه، استهدف مواقع حكومية كندية خلال زيارة لنظيره الأوكراني، مؤكدا أن ذلك "لن يغير بأي حال من الأحوال دعمنا الثابت لأوكرانيا".

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وقال ترودو إن الهجوم الذي تبنته "نو نيم" (بلا اسم) في رسالة على تطبيق تلغرام، أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الرسمية لبضع ساعات صباح الثلاثاء، بينها موقعا رئيس الدولة ومجلس الشيوخ، خلال اجتماع بين دنيس شميهال وترودو في تورنتو.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحافي مشترك مع شميهال أن "مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودا أو قادة أوكرانيين، ليست أمرا نادرا"، مشيرا إلى أن "التوقيت ليس مفاجئًا".

وصرحت روبين هوكو المتحدثة باسم "مركز أمن الاتصالات" لوكالة فرانس برس أنه "ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضد الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات".

واضافت المتحدثة باسم السلطة الكندية للمراقبة الالكترونية أن "هذه الحوادث تلفت الانتباه لكن تاثيرها ضئيل جدا على الأنظمة المعنية".

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني الذي سيزور واشنطن قريبا، وترودو انتهاء المفاوضات التي تهدف إلى تحديث اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتسليم شحنات جديدة من الأسلحة والذخيرة الكندية إلى أوكرانيا، إلى جانب اتفاق مع شركة "كاميكو" الكندية لتزويد أوكرانيا بالوقود النووي حتى 2035.

وفرضت أوتاوا عقوبات جديدة تستهدف أفراد وكيانات روس عدد منها مرتبط بمجموعة فاغنر وقطاع الطيران الروسي إلى جانب القطاع المالي البيلاروسي.

© 2023 AFP