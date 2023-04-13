الجيش السوداني يحذر من "منعطف خطير" بعد انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن عدة

متظاهرون سودانيون في جنوب الخرطوم في السادس من نيسان/ابريل 2023

الخرطوم (أ ف ب) – حذر الجيش السوداني الخميس من أن البلاد تمر ب "منعطف خطير" بعد انتشار قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم والمدن الرئيسية بينما تراوح جهود العودة الى المرحلة الانتقالية مكانها.

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ويشهد السودان حاليا انسدادا سياسيا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبة قائد قوات الدعم السريع ( ميليشيا شكلت لقمع التمرد في دارفور) محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي".

ومطلع الشهر الجاري، تأجل مرتين التوقيع على اتفاق بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في 2021، بسبب خلافات بين الأخير ودقلو.

ويقضي هذا الاتفاق الذي لم يوقع، بالعودة الى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين وهو شرط أساسي لعودة المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي للسودان، أحد أفقر بلدان العالم.

ويعود السبب الرئيسي لعدم توقيع الاتفاق الى الخلافات بين البرهان ودقلو حول شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش، حسب الخبراء.

وحذر الجيش السوداني في بيان الخميس من أنه "يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة".

وأضاف أن "القوانين نظمت كيفية تقديم هذا العون، وبناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بحشد القوات داخل العاصمة وبعض المدن".

وتابع البيان أن "هذه التحركات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين وفاقم من المخاطر الأمنية وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

وأكد أنه "لم تنقطع محاولات القوات المسلحة في إيجاد الحلول السلمية لهذه التجاوزات وذلك حفاظا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس".

وحذر الجيش السوداني من أن هذه التحركات "تخالف مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه تجاوز واضح للقانون (...) واستمرارها سيؤدي حتما إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد".

كانت قوات الدعم السريع شكلت في 2013 وانبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي اعتمد عليها الدكتاتور السابق عمر البشير الذي أطيح إثر انتفاضة شعبية في2019، في قمع التمرد في اقليم دارفور.

© 2023 AFP