بايرن يوقف ساديو مانيه بعد مشادة غرفة الملابس مع لوروا سانيه

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برلين (أ ف ب) – أوقف نادي بايرن ميونيخ الألماني الخميس مهاجمه السنغالي ساديو مانيه إثر مشادة مع زميله في الفريق لوروا سانيه في غرف الملابس، بعد انتهاء مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مانشستر سيتي الإنكليزي والتي خسرها الفريق 0-3.

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وأصدر النادي البافاري بيانا أكد فيه ايقاف مانيه للمباراة ضد هوفنهايم السبت في الدوري الالماني "بسبب سوء السلوك بعد مباراة بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي".

وأضاف "لن يكون ساديو مانيه ضمن تشكيلة الفريق لمباراتنا البيتية ضد هوفنهايم". وأكد البيان بان بايرن سيغرم مانيه بمبلغ لم يحدده.

وبحسب تقارير، ارتفعت حدة الكلام بين مانيه وسانيه بعد انتهاء المباراة في غرفة الملابس حيث انتقد افضل لاعب في افريقيا عام 2022 الطريقة التي تحدث اليه الجناح الالماني الدولي اواخر المباراة.

وبحسب الصحف الالمانية، فإن مانيه الذي شارك في الدقيقة 69 قام بتوجيه لكمة الى وجه سانيه ليسيل الدم من شفة الاخير.

وشارك اللاعبان في تدريبات بايرن صباح الخميس وسبق ذلك حديث بين المدرب توماس توخل ومانيه.

وقبل الحصة التدريبية ايضا تم استدعاء مانيه من قبل المدير الرياضي البوسني حسن صالحميدجيتش والرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان لمساءلته عن تصرفاته.

وانتقل مانيه الى الفريق البافاري صيف عام 2022 قادما من ليفربول الانكليزي مقابل صفقة بلغت 32 مليون يورو. اصيب مانيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وغاب عن الملاعب حتى نهاية شباط/فبراير الماضي ما اجبره على عدم المشاركة في صفوف منتخب السنغال في مونديال قطر 2022.

© 2023 AFP