بكين ستحظر الملاحة شمال تايوان الأحد بسبب "سقوط محتمل لحطام صاروخ"

سفن عسكرية تايوانية أمام جزيرة ماتسو المقابلة لمقاطعة فوجيان الصينية في التاسع من نيسان/أبريل 2023

بكين (أ ف ب) – ستحظر الصين دخول السفن إلى منطقة واقعة شمال تايوان الأحد بسبب "سقوط محتمل لحطام صاروخ"، حسبما قالت هيئة بحرية إقليمية.

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,ستُغلق المنطقة الواقعة على بعد 160 كيلومتراً تقريباً من تايبيه، الأحد من الساعة التاسعة (01,00 ت غ) حتى الساعة 15,00 (17,00 ت غ)، حسبما قالت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان الصينية (شرق)، مشيرة إلى أن السفن "ستُمنع من الدخول".

وكانت وزارة النقل التايوانية أعلنت الأربعاء أنّ الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 نيسان/أبريل بسبب "أنشطة فضائية" ممّا سيحدّ من الرحلات.

وجاء الإعلان بعدما أكملت بكين الإثنين مناورات عسكرية كبيرة استمرّت ثلاثة أيام في مضيق تايوان، هدفت إلى محاكاة ضربات هادفة و"ضرب طوق" حول الجزيرة التي تعتبرها الصين واحدة من أقاليمها.

ولا يبدو أنّ منطقة حظر الطيران مرتبطة بالتدريبات، إذ أعلنت الوزارة التايوانية أنّ بكين أقامتها على مستوى "مناطق التقاء العديد من الطرق الدولية بسبب أنشطة فضائية".

وسيستمر الحظر 27 دقيقة من الساعة 09,30 إلى الساعة 09,57 (01,30 إلى 09,57 ت غ) الأحد.

وكانت بكين أعلنت أولاً عن حظر لثلاثة أيام لكنها غيرت خططها بعد اعتراضات من تايوان.

© 2023 AFP