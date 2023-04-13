خفر السواحل التونسي ينتشل 14 جثة اضافية لمهاجرين غرق مركبهم

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عمليات انقاذ ليلية لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) من قبل خفر السواحل التونسي في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022

تونس (أ ف ب) – أعلن خفر السواحل التونسي الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل شرق البلاد الثلاثاء إلى 24 قتيلا بعد انتشال 14 جثة إضافية لمهاجرين من دول جنوب الصحراء.

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وكان خفر السواحل أعلن الأربعاء غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل محافظة صفاقس وانتشال عشر جثث.

وقال خفر السواحل في بيانه الخميس، إن بين الضحايا ال14 ست نساء وكذلك تونسي يبلغ من العمر عشرين عاما وهو الربّان الذي كان يقود بهم المركب.

وتتواصل عمليات البحث في عرض البحر عن مفقودين.

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي ان الجثث "كانت عالقة أسفل المركب الغارق وتم انتشالها بمجهودات غطّاسين".

وانطلق المهاجرون من سواحل محافظة صفاقس على متن قارب خشبي من الحجم الكبير، باتجاه السواحل الأوروبية.

وواحدة من الجثث التي انتشلت الأربعاء لرضيع.

وتتزايد وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين متوجهين نحو السواحل الايطالية بشكل لافت في الفترة الأخيرة مع تحسن أحوال الطقس.

ولقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم وفقد 23 آخرون في حادثي غرق الجمعة والسبت قبالة سواحل تونس، فيما تم إنقاذ 53 آخرين، وفق ما أفاد المصمودي في وقت سابق.

بذلك ترتفع حصيلة حوادث الغرق منذ بداية آذار/مارس، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، إلى ثمانية أسفرت عن مصرع أو فقدان أكثر من مئة شخص قبالة السواحل التونسية.

وقعت آخر مأساة في 26 آذار/مارس عندما تم انتشال جثث 29 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، في حين تم إنقاذ 11 شخصا.

أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو الأربعاء أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط تُسجل بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس منذ 2017، موضحا أن 441 مهاجرا لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.

وقال فيتورينو إن الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017.

© 2023 AFP