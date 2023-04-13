دورة مونتي كارلو: سينر الى ربع النهائي وخسارة مفاجئة لرود

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Monte Carlo (موناكو) (أ ف ب) – أنقذ الإيطالي يانيك سينر كرة المباراة في مواجهته ضد البولندي هوبرت هوركاتش ليخرج فائزا عليه 3-6 و7-6 (8-6) و6-1 الخميس ويبلغ الدور ربع النهائي من دورة مونتي كارلو للألف نقطة.

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وقال سينر الذي بلغ هذا الدور من دون ان يلعب في مستهل مشواره بعد انسحاب منافسه الارجنتيني دييغو شفارتسمان "استطيع القول الآن أني بدأت المشاركة في الدورة. كنت في حاجة الى هذا النوع من المباريات. لقد وجدت ايقاعي الآن. لم أبلغ أعلى مستوى لي لكني اتطور من يوم الى آخر".

ويقدّم سينر عروضا جيدة في الاونة الاخيرة، حيث بلغ نهائي دورة ميامي وقبلها نصف نهائي دورة انديان ويلز.

وتعود المواجهة الاخيرة بين سينر وهوركاتش الى نهائي دورة ميامي في اذار/مارس عام 2021 عندما توج الاخير بأول لقب كبير له.

تأخر سينر للدخول في ايقاع المباراة ووجد نفسه متخلفا في المجموعة الاولى 0-3، ورغم استعادة توازنه لم يتمكن من تعويض الفارق.

ثم نجح البولندي في كسر ارسال الايطالي ليتقدم 2-1، لكن سينر ردّ التحية مباشرة وظلّ التعادل قائما حتى حسم الأخير نتيجة المجموعة في صالحه بعد جولة فاصلة حصل فيها هوركاتش على فرصة حسم المباراة والنتيجة 6-5 لكن لم يحسن استغلالها.

واجهز الايطالي عل هوركاتش في المجموعة الثالثة بنتيجة 6-1.

وختم سينر "كان الامر صعباً للغاية اليوم. فعلى مدى مجموعة ونصف كان منافسي يرسل بطريقة ممتازة".

شتروف يفاجئ رود

في المقابل، خرج النروجي كاسبر رود المصنف رابعاً في الدورة الذي بلغ نهائي بطولة رولان غاروس العام الماضي، بخسارته المفاجئة أمام الالماني يان-لينارد شتروف 1-6 و6-7 (6-8).

وكان شتروف المصنف 100 عالميا تأهل للمشاركة في هذه الدورة من خلال التصفيات وسيواجه في ربع النهائي الروسي اندريه روبليف الخامس الفائز على مواطنه كارن خاتشانوف التاسع 7-6 (7-4) و6-2.

وتعتبر المباراة ثأرية لروبليف الذي خرج على يد شتروف بالذات في الدور الاول من بطولة رولان غاروس عام 2021 في اخر مواجهة بين اللاعبين.

كانت النتيجة متقاربة بين اللاعبين الروسيين في المجموعة الاولى وحسمها روبليف بعد جولة فاصلة.

وفي الثانية، نجح روبليف وصيف مونتي كارلو عام 2021 في التقدم 4-1 ثم 5-2 قبل ان يحسم النتيجة في صالحه.

وقال روبليف "نعرف بعضنا البعض جيدا. في المجموعة الاولى كان الامر يتعلق بالذهنية. ثم وبعد ان حسمت المجموعة الثانية في صالحي شعرت بالتحرر في حين تراجع منافسي من الناحية الذهنية".

وخاض رود، وصيف رولان غاروس العام الماضي، هذه الدورة متسلحا بتسعة انتصارات تواليا على الملاعب الترابية، بعد ان توج بطلا لدورة غشتاد السويسرية في تموز/يوليو الماضي، واستوريل الاحد الماضي لكنه بدا بعيدا عن مستواه ضد شتروف.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، انسحاب الإيطالي المصنف 22 عالمياً ماتيو بيريتيني قبيل مباراته في ثمن النهائي أمام الدنماركي هولغر رونه الذي ضمن بالتالي تأهله إلى ربع النهائي.

وأشارت الرابطة إلى أن بيريتيني الذي خاض ثلاث مجموعات طويلة في ليل الأربعاء ليقصي الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بنتيجة 5-7، 7-6 (7/1)، و6-4 رغم تقدمه 5-0 في المجموعة الأولى، يعاني من أوجاع في "العضلات المائلة".

وعليه، سيلعب رونه البالغ من العمر 19 عاماً للمرة الأولى في ربع نهائي مونتي كارلو، وسيواجه الروسي المصنف خامساً عالمياً دانييل مدفيديف أو الألماني ألكسندر زفيريف (مصنف 16) لحجز مقعد في نصف النهائي.

وكان الدنماركي ظفر بلقب دورة باريس-بيرسي لماسترز الألف العام الماضي، بفوزه في المباراة النهائية على الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

© 2023 AFP