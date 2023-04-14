آلاف المتظاهرين في طهران دعماً للفلسطينيين في "يوم القدس"

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متظاهرون ايرانيون يحرقون العلم الاسرائيلي في "يوم القدس" في طهران في 14 نيسان/ابريل 2023

طهران (أ ف ب) – تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء إيران الجمعة لإحياء "يوم القدس" دعماً للقضية الفلسطينية، وسط تصاعد العنف في إطار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وجرت تجمعات في طهران وفي عدة مدن أخرى مثل تبريز (شمال غرب) وهمدان (غرب) ويزد (شرق) وبندر عباس (جنوب) وعبادان (جنوب غرب)، بحسب وسائل إعلام حكومية.

منذ الثورة الإسلامية في 1979، يحيي الإيرانيون "يوم القدس" كل عام في آخر جمعة من شهر رمضان، تضامناً مع الفلسطينيين.

وهتف متظاهرون "الموت لإسرائيل وأميركا" ملوحين بأعلام فلسطين وإيران وحزب الله اللبناني.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تدمير إسرائيل قريب" أو "فلسطين هي محور وحدة العالم الإسلامي".

وفي وسط طهران، أحرق متظاهرون العلمين الأميركي والإسرائيلي وصورًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. ويأتي "يوم القدس" هذا العام وسط تصاعد أعمال العنف ووقوع مواجهات وهجمات دامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وإطلاق صواريخ من غزة ولبنان وسوريا، تلاها رد إسرائيلي.

وقال رئيس مجلس النواب باقر قاليباف في كلمة ألقاها في طهران الجمعة "الفلسطينيون يقاومون اليوم بكل عزم العدوان الإسرائيلي على غزة".

© 2023 AFP