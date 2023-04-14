أن بي ايه: تغريم مافريكس 750 ألف دولار لإراحة نجومه في الخسارة ضد بولز

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أنهى دالاس مافريكس الموسم المنتظم في المركز الحادي العشر في المنطقة الغربية

لوس انجليس (أ ف ب) – تلقى نادي دالاس مافريكس غرامة قدرها 750 ألف دولار بعد أن لعب بتشكيلة رديفة خلال الخسارة ضد شيكاغو بولز في خطوة مثيرة للجدل في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة.

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وقالت الرابطة إن قرار مافريكس المفاجئ بإراحة خمسة لاعبين رئيسيين في مباراة مصيرية كان عليه الفوز بها من أجل الحصول على فرصة خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية كان "سلوكًا ضارًا بالدوري".

وقال جو دومارس نائب الرئيس التنفيذي في الرابطة والمسؤول عن عمليات كرة السلة "قرار دالاس مافريكس بمنع اللاعبين الرئيسيين من المشاركة الكاملة في مباراة مصيرية يوم الجمعة الماضي ضد شيكاغو قوّض نزاهة رياضتنا".

وتابع "تصرف مافريكس خذل جماهيرنا ودورينا".

وأنهى مافريكس الموسم المنتظم في المركز الحادي العشر في المنطقة الغربية ليفشل حتى في خوض الملحق المؤهل الى الادوار الاقصائية وينتهي موسمه.

قالت الرابطة إن مافريكس اتخذ هذا القرار لتعزيز فرص النادي في الاحتفاظ بخيار في الجولة الاولى من "درافت" الدوري لعام 2023.

لا يزال دالاس مدينًا بخيار من الجولة الأولى لنيويورك نيكس كجزء من صفقة مبادلة اللاتفي كريستابس بورزينغيس في عام 2019.

ولكن إذا حددت عملية سحب الـ"درافت" أن بإمكانه الاختيار من أول 10، فلا يتعين عليه التخلي عنها. يؤدي الحلول في مركز متأخر في الترتيب إلى تعزيز فرص إمكانية الاختيار من أفضل 10 في عملية السحب.

وقالت الرابطة "خالف مافريكس سياسة إراحة اللاعبين وأظهر من خلال الإجراءات والبيانات العامة رغبة النادي في خسارة المباراة من أجل تعزيز فرص الاحتفاظ بالخيار في الجولة الأولى من درافت الدوري لعام 2023".

مع ذلك، قالت الرابطة إنه لا يوجد دليل على أن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لم يلعبوا من أجل الفوز.

صرّح جايسون كيد مدرب مافريكس قبل المباراة أنه كان ينوي الزج بالفريق الاول قبل أن يتم إبلاغه من قبل المالك الملياردير مارك كوبان والإدارة إراحة كايري إرفينغ وتيم هارداواي جونيور والاحتياطيين الرئيسيين جوش غرين وماكسي كليبر وكريستيان وود.

© 2023 AFP