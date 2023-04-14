بدء عملية تبادل مئات الأسرى بين الحوثيين والقوات الحكومية في اليمن (الصليب الأحمر)

© صالح العبيدي / ا ف ب

عناصر حوثيون يستعدون للصعود إلى طائرة في مطار عدن خلال عملية تبادل أسرى بين طرفي النزاع في اليمن في 14 نيسان/ابريل 2023

صنعاء (أ ف ب) – بدأت في اليمن الجمعة عملية تبادل مئات السجناء بين طرفي النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.

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وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب).

وتتخذ الحكومة من عدن مقرا موقتا لها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام 2014.

وستقلع طائرة أخرى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر من صنعاء الجمعة وطائرتان أخريان من عدن (جنوب). وستنقل الطائرات الأربع نحو 320 سجينا.

وقالت الحكومة اليمنية إنّه سيتم الإفراج الجمعة عن 72 من أسراها، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي. وسيصل هؤلاء الى عدن قادمين من صنعاء. وذكر مسؤول حوثي أن عملية التبادل ستشمل 250 من أسرى "حركة انصار الله" سيصلون إلى صنعاء آتين من عدن.

وكان الحوثيون والحكومة توصلا خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وبدأ النزاع اليمني في 2014، وسيطر الحوثيون المدعومون من طهران على مناطق عدة في البلاد. في العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري، في الحرب لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وستجري عملية تبادل الأسرى على مدار ثلاثة أيام، وتشمل صنعاء والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) وعدن في اليمن، والرياض وأبها (جنوب) في السعودية.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تمّ "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

© 2023 AFP