بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يخسر جهود مارتينيس حتى نهاية الموسم

الارجنتيني ليساندرو مارتينيس مدافع مانشتسر يونايتد الانكليزي يخرج من الملعب بعد الاصابة بمساعدة مواطنيه غونسالو مونتيال وماركوس أكونيا لاعبي إشبيلية الاسباني في ذهاب ربع نهائي يوروبا ليغ على ملعب أولد ترافورد في 13 نيسان/أبريل 2023

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تلقى نادي مانشستر يونايتد الانكليزي ضربة موجعة بإعلانه الجمعة عن انتهاء موسم قلب دفاعه الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، بعد تعرضه لكسر في عظمة مشط القدم خلال المباراة ضد إشبيلية الإسباني في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

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وأعلن "الشياطين الحمر" أيضاً غياب زميله في قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة.

وتعرض مارتينيس المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022 للاصابة في الدقيقة 86 قبل أن يساعده مواطناه لاعبا إشبيلية ماركوس أكونيا وغونسالو مونتييل للخروج من الملعب قبل أن يتم وضعه على حمالة.

وجاء في بيان للشياطين الحمر "سيغيب ليساندرو مارتينيس حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في عظمة مشط قدمه".

أما فاران فخرج عند استراحة الشوطين ليحل بدلا منه هاري ماغواير.

وأدت هاتان الاصابتان الى تحوّل ليلة ايجابية ليونايتد إلى كارثية بعدما أهدر تقدمًا 2-0 في الشوط الاول بثنائية النمسوي مارسيل سابيتزر في ذهاب ربع النهائي، إلى تعادل 2-2 بهدفين عكسيين في الدقائق الست الاخيرة من ماغواير والهولندي تايريل مالاسيا.

وتشكل هاتان الاصابتان ضربة قوية لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ، إذ يحتل المركز الرابع في الدوري وينافس على إحدى البطاقات المؤهلة الى دوري الابطال، ويسافر الى إشبيليه الخميس المقبل لخوص مباراة الاياب كما لا يزال في نصف نهائي الكأس ويواجه برايتون الاسبوع المقبل، علمًا أنه حقق لقب كأس الرابطة هذا الموسم منهيًا جفافًا دام ستة أعوام.

وبات الثنائي فاران-مارتينيس الركيزة الاساسية لتن هاغ في قلب الدفاع مع تراجع دور ماغواير لمستوياته السيئة.

© 2023 AFP