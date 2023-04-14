دورة مونتي كارلو: روبليف أول المتأهلين الى نصف النهائي

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الروسي أندري روبليف يحتفل بتأهله الى نصف نهائي دورة مونتي كارلو في كرة المضرب في 14 نيسان/أبريل 2023.

مونتي كارلو (موناكو) (أ ف ب) – بات الروسي أندري روبليف المصنف خامسا أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لدورة دورة مونتي كارلو للألف نقطة لكرة المضرب بفوزه على الالماني يان-لينارد شتروف الصاعد من التصفيات 6-1 و7-6 (7-5) الخميس في ربع النهائي.

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ويلتقي روبليف، وصيف بطل نسخة 2021، في الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني وبطل النسختين الاخيرتين أو الأميركي تايلور فريتز الثامن.

وضرب روبليف بقوة منذ بداية المباراة وحسم المجموعة الاولى بسهولة 6-1 في 26 دقيقة، لكن الالماني أبدى مقاومة كبيرة في المجموعة الثانية وفرض التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 قبل أن يستسلم في الشوط الفاصل 5-7.

وأنهى روبليف المباراة في صالحه في ساعة و39 دقيقة محققا فوزه الثالث على شتروف في خمس مباريات بينهما.

ويلعب لاحقا أيضا الروسي الاخر دانييل مدفيديف الثالث مع الدنماركي هولغر رونه السادس، والإيطالي يانيك سينر السابع مع مواطنه لورنتسو موزيتي السادس عشر.

© 2023 AFP