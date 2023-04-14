صادرات النفط الروسي في أعلى مستوى رغم العقوبات

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب

باريس (أ ف ب) – بلغت صادرات النفط الروسي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، لكن عائداتها تراجعت عما كانت عليه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الوكالة إنه على الرغم من العقوبات القاسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ارتفع إجمالي شحنات النفط في آذار/مارس بمقدار 600 ألف برميل يوميًا وبلغ 8,1 ملايين برميل يوميًا.

ويشمل ذلك المنتجات النفطية المكررة التي ارتفعت بمقدار 450 الف برميل لتببلغ 3,1 ملايين برميل يوميا.، حسب الوكالة.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير إن "صادرات النفط الروسية بلغت في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020 بفضل زيادة تدفق المنتجات التي عادت إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوضحت أن عائدات روسيا ارتفعت الشهر الماضي بمقدار مليار دولار إلى 12,7 مليار دولار لكنها بقيت مع ذلك أقل بنسبة 43 بالمئة عن العام الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها أعادت روسيا توجيه صادراتها من المحروقات إلى دول أخرى مثل الهند.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الخميس نقلا عن بيانات لشركة التحليل المتخصصة بالمواد الأولية "كبلر" الخميس أن "روسيا كانت أكبر مورد للنفط الخام للهند في شباط/فبراير للشهر الثامن على التوالي وبلغت حصتها نحو 38 بالمئة".

© 2023 AFP