فلوريدا تحظر الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل

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ميامي (أ ف ب) – وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الخميس على قانون يحظر غالبية عمليات الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، بعد أن وصف البيت الابيض الإجراء بأنه "خطر ومتطرف".

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وقال ديسانتيس في بيان "نحن فخورون بدعم الحياة والعائلة في ولاية فلوريدا".

وبموجب القانون، يحظر على النساء الاجهاض بعد ستة اسابيع من الحمل، ما عدا إن كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم، او نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى ولا يتجاوز 15 أسبوعا، أو كان الجنين غير قابل الحياة.

وانتقد البيت الابيض هذه الخطوة قائلا إنها "تتعارض مع الحريات الأساسية وتتعارض مع آراء الغالبية العظمى" من الاميركيين.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير "هذا الحظر سيمنع أربعة مليون امرأة في فلوريدا في سن الانجاب من الحصول على رعاية الاجهاض بعد ستة أسابيع--قبل أن تعرف الكثير من النساء بحملهن".

ومرر مجلس نواب فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون القرار قبل ساعات بموافقة 70 نائبا ومعارضة أربعين.

وكانت فلوريدا خفضت قبل سنة من 24 إلى 15 أسبوعا الفترة المسموح خلالها بالاجهاض. ولن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ حتى تبت المحكمة العليا في استئناف قدمته جمعيات اعتراضًا على حد 15 اسبوعا، على أساس أن القانون ينتهك بند الخصوصية.

يعزز حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2024 توجهه اليميني المحافظ.

© 2023 AFP