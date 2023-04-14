وزيرة الخارجية الألمانية تدعو الصين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب"

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مؤتمر صحافي مع نظيرها الصيني تشين غانغ في بكين في 14 نيسان/ابريل 2023

بكين (أ ف ب) – دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة بكين إلى مطالبة "المعتدي الروسي بوقف الحرب" في أوكرانيا، معتبرةً أنه "لا يوجد دولة أخرى لها تأثير على روسيا أكثر من الصين".

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وقالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ "يجب أن أقول بصراحة إنني أتساءل لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب".

ورأت بيربوك أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً إلى موسكو أظهرت "أنه لا يوجد بلد آخر له تأثير على روسيا أكثر من الصين وأن قرار استخدام هذا التأثير يؤثر بشكل مباشر على المصالح الأساسية لأوروبا".

وأضافت بيربوك خلال أول زيارة لها إلى الصين "بالطريقة عينها التي نجحت بها الصين في تحقيق توازن سلمي بين إيران والسعودية، نتمنى أن تضغط الصين على روسيا لتضع حداً لعدوانها أخيراً، وتشارك في حل سلمي للنزاع".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الألمانية إلى الصين بعد أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اللذين حثّا أيضًا بكين، المقرّبة من موسكو، إلى لعب دور في السلام في أوكرانيا.

وتقول بكين رسميًا إنها محايدة لكنها لم تُدن الغزو الروسي.

وبدت الوزيرة الألمانية حازمةً أيضًا بشأن مسألة تايوان حيث تصاعدت التوترات إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة.

وقالت بيربوك إن "تصعيدا عسكريا في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".

وأثار إيمانويل ماكرون الجدل في الولايات المتحدة وأوروبا لدى عودته من الصين باعتباره أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان،

وهي مواقف تُفسَّر أحيانًا بعدم اهتمام فرنسا بالوضع في هذه المنطقة.

واعتبرت بيربوك أن زعزعة الاستقرار في مضيق تايوان "ستكون لها عواقب وخيمة على كل دول العالم وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره"، داعية الأطراف إلى "منع أي تصعيد".

وأكدت بيربوك الخميس أن الأوروبيين موحّدون في سياستهم تجاه بكين.

وقالت "لا يوجد شريك آخر ننسق معه عن كثب في الاتحاد الأوروبي مثل أصدقائنا الفرنسيين".

وأعربت بيربوك الجمعة خلال اليوم الثاني من زيارتها إلى الصين أيضًا عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلاد، قائلة "إننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان".

© 2023 AFP