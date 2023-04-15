أن بي ايه: ايقاف بريدجز 30 مباراة لاتهامات بالعنف المنزلي

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نيويورك (أ ف ب) – تم ايقاف مايلز بريدجز لاعب تشارلوت هورنتس السابق لمدة 30 مباراة من قبل رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الجمعة، بعد حادثة عنف منزلي عام 2022 تتعلق بوالدة أطفاله.

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قالت الرابطة في بيان إن بريدجز الذي يعتبر لاعبًا حرًا لن يغيب سوى 10 مباريات إذا وقع في نهاية المطاف مع ناد جديد.

غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن موسم 2022-2023 بأكمله بعد الحادثة، وهو العامل الذي دفع الرابطة إلى اعتبار أنه نفذ بالفعل ايقافًا لـ20 مباراة.

ولم يطعن بريدجز في قضية جناية عنف منزلي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بعد الحادثة التي وقعت في لوس انجليس.

وأصدرت رابطة الدوري قرارها الجمعة بعد إجراء تحقيق خاص بها تضمن التحدث إلى عدة شهود. كما سعت أيضًا إلى إجراء مشاورات مع خبراء في العنف المنزلي.

قالت في بيان إن "الايقاف لمدة 30 مباراة يستند إلى جميع الحقائق والظروف الخاصة بهذه القضية ويأخذ في الاعتبار السلوك ونتيجته، وكذلك نتيجة القضية الجنائية، من بين عوامل أخرى".

© 2023 AFP