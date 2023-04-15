أن بي ايه: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين الى الادوار الإقصائية

© براين سيريخو / غيتي/ا ف ب

ميامي (أ ف ب) – أكمل كل من ميامي هيت ومينيسوتا تمبروولفز عقد المتأهلين الى الادوار الاقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوز الاول على شيكاغو بولز 102-91 والثاني على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-95.

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ودخل ميامي المباراة بعد خسارته أمام أتلانتا هوكس الثلاثاء في الملحق الفاصل المؤهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي إن) لتتاح له فرصة أخرى أمام بولز، استغلها بقيادة جيمي باتلر وماكس ستروس ليتأهل عن المركز الثامن في المنطقة الشرقية ويضرب موعدًا في الـ"بلاي أوف" مع المتصدر ميلووكي باكس.

أما مينيسوتا الذي دخل المباراة بعد الخسارة أمام لوس أنجليس ليكرز، فنجح بتخطي عقبة ثاندر ليلاقي متصدر الغربية دنفر ناغتس في الادوار الاقصائية.

وفي حين كانت مهمة تمبروولفز أسهل أمام ثاندر، كافح ميامي لتخطي عقبة بولز قبل أن ينجح بقيادة باتلر وثلاثيات ستروس.

سجل كل منهما 31 نقطة، علمًا أن ستروس نجح بسبع ثلاثيات من أصل 12، إحداها حاسمة قبل 1:14 دقيقة ليمنح التقدم لهيت 96-91.

بالنسبة إلى ستروس الذي نشأ كمشجع لبولز في ضواحي شيكاغو وحرره النادي قبل الانضمام إلى ميامي، كانت ليلة سعيدة.

قال في هذا الصدد "إنه أمر رائع. لا يهم حقًا من نواجه، كان علينا الفوز بهذه المباراة. إما الفوز إما انتهاء الموسم ويبدو أننا لم ننته بعد".

في مينيابوليس، وضع مينيسوتا مشاكله خلفه ليستمر في المنافسات.

أنهى الموسم المنتظم في حالة من الفوضى، بعد مشادة بين لاعبيه الفرنسي رودي غوبير وكايل أندرسون خلال المباراة الاخيرة من الدوري المنتظم الأحد الماضي.

تم إيقاف غوبير لمباراة وغاب عن الهزيمة أمام ليكرز الثلاثاء، لكنه عاد الجمعة ليساهم بـ21 نقطة.

© 2023 AFP