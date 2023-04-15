دورة مونتي كارلو: روبليف يقلب تخلفه امام فريتز ويبلغ النهائي

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الروسي اندري روبليف محتفلا بفوزه على الاميركي تايلور فريتز في نصف نهائي دورة مونتي كارلو لكرة المضرب. 15 نيسان/ابريل 2023

مونتي كارلو (فرنسا) (أ ف ب) – قلب الروسي اندري روبليف المصنف خامسا خسارته المجموعة الاولى امام الاميركي تايلور فريتز الى فوز 5-7 و6-1 و6-3 السبت، ليبلغ المباراة النهائية لدورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب في مباراة توقفت لساعة و45 دقيقة بسبب الامطار.

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ويلتقي روبليف في المباراة النهائية مع الفائز من الايطالي يانيك سينر والدنماركي هولغر رونه.

واحرز روبليف 12 لقبا خلال مسيرته بينها ثلاثة القاب على الملاعب الترابية.

ويأمل روبليف ان يحالفه الحظ هذه المرة باحراز اللقب، خلافا لخسارته النهائي امام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2021.

وقال روبليف "كان الامر في غاية الصعوبة لا سيما في وجه منافس قوي".

واضاف "كانت الصعوبة من الناحية الذهنية لأنني كنت افكر اذا ما كنت سأحصل على فرص امامه. بدأت بشكل جيد وكسرت ارساله لكنه عاد وانتزع ارسالي".

وختم "في النهاية خضنا مباراة رائعة وانا سعيد بالفوز".

في المجموعة الاولى وبعد ان تبادل اللاعبان كسر الارسال، نجح فريتز في حسمها بعد ان كسر ارسال منافسه في الشوط الثاني عشر.

وضرب روبليف بقوة في المجموعة الثانية وحسمها في صالحه بسهولة 6-1.

وفي مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة، تقدم روبليف 3-2 عندما توقفت المباراة بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على الامارة قبل ان يستأنفها اللاعبان وسط سيطرة للروسي الذي أنهاها لصالحه، حاسماً اللقاء في ساعتين و7 دقائق.

© 2023 AFP