دوري "أن بي أيه": إمبيد وهاردن يضعان سيكسرز في المقدمة أمام نتس

نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جيمس هاردن (رقم واحد) في مواجهة نجم بروكلين نتس ميكال بريدجز خلال لقاء الفريقين في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. فيلادلفيا، بنسلفانيا في 15 نيسان/أبريل 2023

واشنطن (أ ف ب) – وضع لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن فريقهما فيلادلفيا سيكسرز في المقدمة بفوزه على ضيفه بروكلين نتس 121-101 في المباراة الأولى من سلسلة مواجهتهما في الدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وسجل إمبيد 26 نقطة وأضاف هاردن 23، بينها 21 من سبع ثلاثيات، مع 13 تمريرة حاسمة ضد فريقه السابق في لقاء حقق خلاله سيكسرز رقماً قياسياً بعدد الثلاثيات بعدما سجل 21 سلة من خارج القوس من أصل 43 محاولة، مستغلاً على أكمل وجه أفضلية الملعب التي حققها في الموسم المنتظم بحلوله ثالثاً في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس.

وقال هاردن بعد الفوز على الفريق الذي دافع عن ألوانه لمدة عام قبل الانضمام لسيكسرز في شباط/فبراير 2022، إن "الليلة كانت جيدة بالنسبة لنا. سنشاهد شريط المباراة. المباراة الثانية ستكون أصعب مباراة لنا في السلسلة. سنكون مستعدين لها".

وتقام المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة على أرض سيكسرز بعد يومين.

وبات هاردن أول لاعب في تاريخ سيكسرز يسجل 20 نقطة على الأقل مع 10 تمريرات حاسمة أو أكثر و5 محاولات ناجحة أو أكثر من خارج القوس في مباراة واحدة.

وتابع نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس السابق "كل ما أحاول فعله هو التأثير على المباراة استحواذ تلو الآخر. إنها الأدوار الإقصائية. الأمور لا تسير بالقدر الذي تريده في الاتجاه الذي ترغب به. يتوجب عليك مواصلة الضغط، مواصلة القتال وأنا سعيد لتحقيق الفوز".

وفي ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة، عمل إمبيد، أفضل هداف في الموسم المنتظم بمعدل 33.1 نقطة في المباراة الواحدة، على منح زملائه فرصة الوصول الى سلة نتس مستغلاً في الوقت ذاته الاخطاء المرتكبة ضده على أكمل وجه بعدما نجح في جميع محاولاته الـ11 من خط الرميات الحرة.

وأنهى سيكسرز الشوط الأول متقدماً 67-58 بعدما سجل رقماً قياسياً في تاريخ النادي من حيث عدد الثلاثيات في شوط واحد بعدما نجح في 13 محاولة من خارج القوس.

ورغم سعادته بهذا الانتصار السهل الى حد كبير في لقاء وصل خلالها الفارق لصالح سيكسرز 25 نقطة ولم يتقدم فيه نتس في أي مناسبة منذ صافرة البداية، شدد هاردن على ضرورة المحافظة على التركيز مضيفاً "ستكون هناك لحظات جيدة وأخرى سيئة. تفوز بمباراة وتخسر أخرى. يجب المحافظة على رباطة جأشنا والنظر الى الصورة الأكبر" أي التأهل الى الدور الثاني وما بعده.

ورغم تسجيله 30 نقطة وإنهائه اللقاء كأفضل مسجل فيه بثلاثين نقطة، عجز ميكال بريدجز عن تجنيب فريقه الهزيمة بعدما اكتفى بسبع نقاط في الشوط الثاني.

© 2023 AFP