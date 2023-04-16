إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران بسبب عدم احترام الحجاب الإلزامي

© عطا كناره / ا ف ب

امرأة إيرانية تمشي قرب جدار مرسوم عليه علم إيراني في طهران في 10 نيسان/أبريل 2023

طهران (أ ف ب) – أغلقت السلطات في إيران أكثر من 150 مؤسسة تجارية خلال 24 ساعة، بسبب عدم احترام الموظفات إلزامية ارتداء الحجاب، حسبما أعلنت الشرطة الأحد.

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جاء هذا الإغلاق غداة بدء تنفيذ خطّة جديدة وضعتها الشرطة، تستند إلى كاميرات المراقبة والتعرّف على الوجه، من أجل فرض ارتداء النساء للحجاب، الأمر الذي يعدّ إلزامياً منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله "للأسف، اضطرت الشرطة إلى إغلاق 137 متجراً و18 مطعماً وقاعة استقبال في البلاد بسبب عدم الاهتمام بتحذيرات سابقة" متعلّقة بوجوب ارتداء الحجاب.

ويأتي هذا التشديد في وقت يتزايد عدد النساء اللواتي يتحدّين قواعد اللباس الإلزامي، خصوصاً ارتداء الحجاب، منذ بداية التظاهرات التي اندلعت على أثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر، بعد أيام على اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وأعلنت الشرطة أنّ أصحاب السيارات سيتلقّون أيضاً رسالة تحذير إذا خالفت راكبة قواعد اللباس. وهم يخاطرون بأن يتم حجز سيارتهم في حال تكرار المخالفة.

وأضاف منتظر المهدي أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل عدّة مئات من حالات عدم ارتداء الحجاب في السيارات من قبل مفتّش الشرطة وتمّ إبلاغ أصحاب السيارات عن طريق الرسائل النصية".

© 2023 AFP