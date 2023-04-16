السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

الرياض (أ ف ب) – أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إتمام نقل حصة 4 بالمئة إضافية من أسهم "أرامكو" من ملكية الدولة إلى شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترتفع بذلك الحصة التي يسيطر عليها الصندوق في المجموعة النفطية إلى 8 بالمئة.

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وقالت وكالة الانباء الرسمية إن الحصة التي تقدّر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات ستذهب إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار "سنابل للاستثمار" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، بعد أكثر من عام على نقل 4 بالمئة أخرى مباشرة للصندوق.

وأكّد الامير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق الذي يقود جهود تنويع الاقتصاد في البلاد، أن الدولة "تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل، بنسبة 90,18 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة".

وتابع ان عملية نقل الملكية "تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني".

وفي شباط/فبراير العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على 4 بالمئة من أسهم شركة أرامكو قدّرت قيمتها في ذاك الوقت بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقد أُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.

وبلغ سعر السهم عند بدء التداول صباح الأحد 37,30 ريالا (9,9 دولارا) لكنه تراجع في شكل طفيف مع إغلاق التداول إلى 37,05 ريالا (9,8 دولارا).

ومنذ تسلم الامير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.

ويقود هذه الجهود صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الامير الشاب، الذي تبلغ إجمالي أصوله 480 مليار دولار.

© 2023 AFP