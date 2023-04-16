بطولة فرنسا: ليل يقلب تأخره أمام مونبلييه في دقيقتين ويستعيد المركز الخامس

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – قلب ليل تأخره أمام ضيفه مونبلييه بهدف إلى فوز 2-1 في غضون دقيقتين الأحد، واستعاد المركز الخامس في سباقه الأوروبي، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ورفع ليل رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز الخامس متقدماً بفارق نقطتين عن رين الفائز على ضيفه رينس 3-صفر السبت، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم مونبلييه عبر مدافعه الغيني إيسياغا سيلا في الدقيقة 24 من الشوط الأوّل، قبل أن ينتفض ليل في الثاني ويخطف هدفين في دقيقتين عبر الكندي جوناثان ديفيد (70) الذي سجل هدفه الـ20 هذا الموسم وتساوى مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين، ورأسية ريمي كابيلا (72).

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