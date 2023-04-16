جائزة الأميركيتين الكبرى: رينس يفوز مستفيدًا من سقوط بانيايا

© ميركو لاتساري جي بي / غيتي/ا ف ب

الاسباني أليكس رينس خلال سباق جائزة الاميركيتين الكبرى في أوستن، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، في 16 نيسان/أبريل 2023

Austin (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فاز الإسباني أليكس رينس بسباق جائزة الأميركيتين الكبرى الأحد في أوستن، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، بعد خطأ فادح من بطل العالم الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا.

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استفاد رينس من سقوط بانيايا المتصدر لينهي صيامًا طويلا لهوندا عن الانتصارات.

حلّ الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) ثانيًا والفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) ثالثًا.

فاز بانيايا بسباق السرعة السبت لكنه غادر الحلبة الأحد من دون نقاط ليعزز مواطنه ماركو بيزيكي الذي حلّ في المركز السادس صدارته لترتيب السائقين.

وتقدم رينس، الفائز مع سوزوكي على الحلبة في عام 2019، الى المركز الاول قبل منتصف السباق المؤلف من 20 لفة عندما انزلقت دراجة بانيايا خارج الحلبة.

استفاد رينس من الحادثة وحافظ على رباطة جأشه ليحقق انتصاره السادس في الفئة الاولى.

قال بعد الفوز "كنت أحاول دفع "بيكو" (بانيايا)... لذلك أنا سعيد جدًا وفخور جدًا بالفريق".

- ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة الاميركيتين الكبرى:

1. الاسباني أليكس رينس (هوندا) 41:14.6490 دقيقة

2. الايطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 3.498 ثوان

3. الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4.936 ث

4. الاسباني مافيريك فينياليس (أبريليا) بفارق 8.318 ث

5. البرتغالي ميغيل أوليفيرا (أبريليا) بفارق 9.989 ث

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة السائقين:

1. الايطالي ماركو بيزيكي (دوكاتي) 64 نقطة

2. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 53

3. الاسباني أليكس رينس (هوندا) 47

4. الاسباني مافيريك فينياليس (أبريليا) 45

5. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 44

© 2023 AFP