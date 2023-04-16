قتيلان في قصف تركي شمال العراق (مسؤول)

© شوان محمد / ا ف ب

خلال تظاهرة في السليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق في التاسع من نيسان/أبريل 2023، وذلك ضدّ قصفٍ تركي لمطار في المنطقة قبل يومين

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – أعلن مسؤول عراقي الأحد مقتل شخصين على الأقل وجرح اثنين آخرين في قصف لطائرات مسيرة نسبه إلى قوات تركية، أستهدف منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق الشمالي، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

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واستهدف القصف الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت قرب بلدة بنجوين التي تقع قرب الحدود الإيرانية، سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الكردي التركي، حسبما أفاد مسؤول محلي طالبا عدم الكشف عن أسمه.

على مدى عقود، امتد إلى شمال العراق القتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية"، ويقيم الجانبان مواقع عسكرية أو قواعد خلفية في الإقليم العراقي.

من جانبه، أعرب هفال أبو بكر محافظ السليمانية حيث تقع بنجوين، في أتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عن "قلقه" من "الهجمات" التي تستهدف هذه المنطقة.

ونقل بيان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن المحافظ قوله "حسب التحقيقات الأولية قتل شخصان وجرح أثنان أخران، جراء هذه الهجمات"، من دون الكشف عن هوية الضحايا أو أنتماءهم المحتمل لحزب العمال الكردستاني.

وعبر أبو بكر عن أمله في انتهاء هذه الهجمات لتبقى المنطقة أمنية خصوصا للمزارعين، وفقا للبيان.

وذكر المسؤول المحلي أن "الضحايا من عناصر حزب العمال الكردستاني"، الذي يتم أستهدافه بشكل متكرر في العراق بعمليات جوية وبرية من قبل القوات التركية.

ففي 7 نيسان/أبريل، أستهدفت ضربات بطائرات مسيرة نُسبت إلى تركيا موقعا قريبا من مطار السليمانية الدولي، ثاني مدن إقليم كردستان شمال العراق، بالتزامن مع وجود جنود أميركيون وقائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد).

ونفت وزارة الدفاع التركية أي مسؤولية عن القصف.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديموقراطية ومكونها الرئيسي وحدات حماية الشعب امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وتصفها ب"الإرهابية".

في تموز/يوليو 2022، استهدفت ضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة منطقة ترفيهية في كردستان العراق وأودت بتسعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال. ونفت تركيا أي مسؤولية عن القصف واتهمت حزب العمال الكردستاني.

© 2023 AFP