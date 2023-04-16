مقتل 35 شخصاً إثر هجومين جهاديين على جامعي الكمأة ورعاة في سوريا

© لؤي بشارة / ا ف ب

بائع يفرز كمأة البادية في إحدى أسواف حماة في وسط سوريا الغربي في السادس من شباط/فبراير 2023

بيروت (أ ف ب) – قتل 35 شخصا جراء هجومين شنهما مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية الأحد في سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وتحدث المرصد في حصيلة جديدة عن مقتل 31 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، كما قتل أربعة رعاة ماشية في ريف دير الزور في هجوم منفصل.

وأفاد المرصد في حصيلة سابقة اليوم أن 26 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الهجوم، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في حصيلة مماثلة "استشهد 26 مواطناً في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على الأهالي خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي".

وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة في وسط البلاد، موضحاً أن 12 قتيلاً هم من المقاتلين الموالين للنظام.

ونقلت سانا عن مصدر في الشرطة أن مسلحي التنظيم "هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراض" بريف حماة الشرقي.

وفي حادثة منفصلة، قتل أربعة رعاة ماشية وخطف اثنان أثناء رعيهم الأغنام في ريف دير الزور خلال هجوم شنه مسلحون يرجّح المرصد أن يكونوا تابعين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف أن المسلحين كانوا " يستقلون دراجات نارية ومعهم أسلحة رشاشة"، وسرقوا كامل قطيع الأغنام.

خلال سيطرته على مناطق واسعة في سوريا بدءاً من العام 2014، سيطر تنظيم الدولة الاسلامية على بلدات وقرى عدة في ريف حماة الشرقي، قبل أن يتم طرده منها عام 2017.

ومنذ بدء موسم جمع الكمأة في شباط/فبراير، يشنّ التنظيم بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية المترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.

وبلغت حصيلة القتلى جراء هجمات التنظيم في البادية السورية منذ مطلع العام أكثر من 230 شخصًا، معظمهم مدنيون وفق المرصد.

ورغم المخاطر، يواصل سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية جمع الكمأة التي يستمر موسمها حتى نيسان/أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة مع حرب مستمرة منذ أكثر 12 عاماً.

يراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين خمسة دولارات و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.

وفي 24 آذار/مارس، قتل 15 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم في وسط سوريا، وفق المرصد/ كذلك قتل في منتصف شباط/فربراير 68 شخصاً أثناء جمعهم الكمأة جراء هجوم شنّه التنظيم المتطرف في ريف حمص الشرقي.

وقتل في 4 نيسان/أبريل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، مسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا، في ضربة شنتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي "سنتكوم".

وقال قائد القيادة الوسطى مايكل كوريلا في بيان إن القوات الأميركية "شنّت ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل خالد اياد أحمد الجبوري، القيادي البارز" في التنظيم.

ورغم الضربات التي تستهدف قادته وتحرّكاته ومواقعه، لا يزال التنظيم قادراً على شن هجمات وتنفيذ اعتداءات متفرقة خصوصاً في شرق سوريا وشمال شرقها وفي البادية السورية المترامية الأطراف.

تشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً داميا متشعبا، تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2023 AFP