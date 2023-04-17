دورة بانيا لوكا: اصابة في المرفق تُقلق ديوكوفيتش قبل مباراته الافتتاحية

بنيا لوكا (البوسنة والهرسك) (أ ف ب) – قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً الإثنين إنه لم يتعاف كلياً من اصابة في المرفق أعاقته في خروجه من دور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو الماسترز للألف نقطة لكرة المضرب الأسبوع الماضي.

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وعانى الصربي البالغ 35 عاماً خلال تنفيذ إرساله قبل أن يخسر أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي 4-6 و7-5 و6-4 في موناكو.

وأبدى ديوكوفيتش الذي خضع لجراحة في مرفقه الأيمن في 2018، خشيته من تجدد الاصابة قبل مشاركته في دورة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك هذا الأسبوع "مرفقي ليس في حالة مثالية، لكن دعونا نقول إنه جيد بما فيه الكفاية. آمل في أن أكون جاهزاً للمباراة الأولى".

وفاز اللاعب الصربي ببطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق من هذا العام ليعادل الرقم القياسي في عدد بطولات غراند سلام مع الاسباني رافايل نادال (22 لقباً لكل منهما)، في حين انه سيكون من بين المرشحين للظفر بلقب بطولة فرنسا المفتوحة الشهر المقبل.

وسيواجه "دجوكو" الفرنسي الشاب لوكا فان أش المصنف 87 والذي أطاح بالمخضرم السويسري ستان فافرينكا 1-6 و7-6 (7-4) و6-4 الإثنين في الدور الثاني من بانيا لوكا.

قال ديوكوفيتش قبل أن يستهل مغامرته في البطولة التي تم نقلها من مسقط رأسه بلغراد بسبب أعمال البناء في المنشأة "اعتقدت بصدق أن فافرينكا كان سيفوز، لقد كان يتقدم معظم المباراة. لذا فهي بالفعل مفاجأة، فوز هذا اللاعب، هذا الفرنسي".

في المقابل، قال فان اش ابن الـ 18 عاماً عن المواجهة المنتظرة أمام ديوكوفيتش "سيكون الأمر رائعا بالنسبة لي وأنا فقط في سن الـ 18 عاما".

وأضاف "أعلم أن الجماهير لن تكون معي، على ما أعتقد، لكنني سأستمتع بها (المباراة) وسأحاول الفوز".

© 2023 AFP