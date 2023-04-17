وزير الخارجية الأوكراني يزور بغداد

© أحمد الربيعي / ا ف ب

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في 17 نيسان/أبريل 2023

بغداد (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية العراقي الاثنين استعداد بلاده للمساعدة من أجل "وقف إطلاق النار" الذي يمهّد الطريق ل"مفاوضات" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الى بغداد.

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واستبعد هذا الأخير أي وساطة قبل انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عامًا.

ورحّب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي عقده مشترك بنظيره الأوكراني، ووصف الزيارة ب"المهمة".

وقال "هذه الزيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضًا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا".

وأكد حسين أن بلاده مستعدة "لمساعدة الطرفين على الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا بدء المباحثات"، وذلك في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام.

وقال الوزير العراقي "نؤكد مرارا وتكرارا أننا ضد الحرب ونؤمن بالحوار والمفاوضات. لكن الحوار و المفاوضات تحتاج الى طرفين. حينما يصل الطرفان الى قناعة بأنه من الضروري البدء بالحوار، ستكون بغداد في خدمة الطرفين".

واستبعد وزير الخارجية الأوكراني من جهته نجاح أي مبادرة للوساطة في الوقت الحالي.

وقال كوليبا "لا يمكنك القول إنك تؤيد السلام بينما تحاول غزو مزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الفظائع وتدمير القرى والبلدات"، في إشارة إلى الهجوم الروسي المتواصل في بلاده منذ شباط/فبراير 2022.

وقال "أيا كان ما يقوله المسؤولون الروس (...)، روسيا اليوم تريد الحرب. الوصول الى جهود السلام سيستغرق وقتا".

وشدّد على أن "روسيا يجب أن تقبل شيئًا بسيطًا للغاية: أوقفوا الحرب وانسحبوا من الأراضي الأوكرانية. وهذا سيخلق مساحة للدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا" تمثل "حجر الزاوية" لأي جهد سلام.

وتحاول أوكرانيا التي تتمتع بدعم من شركائها الغربيين منذ أشهر، تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

وبدأ كوليبا في تشرين الأول/أكتوبر، أول جولة إفريقية في تاريخ بلاده، لكنه قطعها بسبب الحرب.

© 2023 AFP