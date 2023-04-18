الأمم المتحدة: فرصة "تاريخية" لإنهاء الأزمة في ليبيا

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قوات عسكرية تابعة للحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا خلال تدريبات في ترهونا في غرب البلاد في السادس من آذار/مارس 2023

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء ان الليبيين أمام "فرصة تاريخية للتغلب" على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معربا عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.

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وقال السنغالي عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال اجتماع لمجلس الأمن "سنحت فرصة تاريخية للتغلب على الازمة المستمرة منذ عقد".

وأوضح أنه في الأسابيع الأخيرة "كانت هناك ديناميكية جديدة في ليبيا. جرت مشاورات مكثفة بين الجهات الأمنية، ويتخذ المسؤولون السياسيون والمؤسساتيون خطوات لدفع العملية السياسية قدماً".

ورحّب باتيلي بالاجتماعات التي عقدت في آذار/مارس ونيسان/أبريل في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها لممثلين عسكريين من مختلف مناطق البلاد "تعهّدوا خلالها بدعم جميع مراحل الانتخابات ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا واتخاذ تدابير عملية من أجل عودة آمنة للنازحين".

واضاف ان "اللقاءات بين الوحدات العسكرية والمجموعات الامنية من الشرق والغرب والجنوب تشكل تقدما. وهذه اللقاءات تحمل قيمة رمزية كبرى على طريق المصالحة وتوحيد البلاد".

وأشار باتيلي إلى أن هذه "الدينامية الوطنية الجديدة" يجب أن تكون "مستدامة وموسعة"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل عمل الوساطة حتى يتم استيفاء جميع الشروط "السياسية والقانونية والأمنية لتنظيم الانتخابات هذا العام".

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرّر إجراؤها أصلاً في كانون الاول/ديسمبر 2021، إلى أجل غير مسمّى بسبب الخلافات المستمرة لا سيّما حول القاعدة القانونية للاقتراع ووجود مرشّحين مثيرين للجدل.

وتمرّ ليبيا بأزمة سياسية كبيرة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي بعد حكم دكتاتوري دام 42 عاماً.

وتتنافس حكومتان على السلطة إحداهما في طرابلس (غرب) تعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى مدعومة من الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.

وكان باتيلي أعلن في شباط/فبراير عن مبادرة جديدة لكسر الجمود، وأعرب مؤخّراً عن الأمل في التوصّل إلى اتفاق "بحلول منتصف حزيران/يونيو" لتنظيم الانتخابات قبل نهاية عام 2023.

© 2023 AFP