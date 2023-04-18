مجموعة السبع تتوعد الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا بـ"أثمان باهظة"

© ويشي يامازاكي / تصوير مشترك/ا ف ب

وزراء خارجية مجموعة السبع (من اليسار) البريطاني جيمس كليقرلي والألمانية أنالينا بيربوك والأميركي أنتوني بلينكن والياباني يوشيماسا هاياشي والكندية ميلني جولي والفرنسية كاترين كولونا والإيطالي أنطونيو تاجاني ومساعد الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي أنريكي مورا في بداية جولة محادثاتهم الخامسة في منتجع كورويزاوا الياباني في 18 نيسان/ابريل 2023

كارويزاوا (اليابان) (أ ف ب) – وجه وزراء خارجية دول مجموعة السبع الثلاثاء تحذيرا شديدا إلى الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا مؤكدين أنها ستدفع "أثمانا باهظة"، ووقفوا صفا واحدا بمواجهة الصين منددين بـ"أنشطتها العسكرية" البحرية.

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وتوعد وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى المجتمعين منذ الأحد في منتجع كارويزاوا في جبال الألب اليابانية، الدول التي تقدم مساعدة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا بدفع "أثمان باهظة".

ولم يعلن المجتمعون عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو، لكنهم تعهدوا بمواصلة "تشديد" العقوبات بحقها ومضاعفة الجهود لمنع دول ثالثة من الالتفاف عليها.

كما ندد البيان الختامي للاجتماع بـ"الخطاب النووي غير المسؤول" الروسي وبتهديد موسكو بنشر أسلحة نووية في بيلاروس معتبرا ذلك "غير مقبول".

على صعيد آخر، وجه وزراء خارجية فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تحذيرا إلى بكين حول طموحاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي مؤكدين تمسكهم بموقفهم بشأن تايوان بعد الجدل الذي أثارته تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بهذا الصدد.

حزم حيال بكين

وأثار ماكرون خلال زيارته للصين في مطلع نيسان/أبريل موجة من الارتباك في الولايات المتحدة وأوروبا عندما صرح لوسائل إعلام أن على الاتحاد الأوروبي ألا ينخرط في "أزمات ليست أزماته" وألّا يكون "تابعا" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بمسألة تايوان.

وأكد وزراء الخارجية أن "لا تغيير في المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك السياسات المعلنة لصين واحدة"، معتبرين أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمر "لا بد منه".

وسعى وزراء الخارجية وبينهم الفرنسية كاترين كولونا، خلال المحادثات التي استمرت يومين في اليابان للتقليل من شأن الخلافات في وجهات النظر وتبنوا في بيانهم المشترك نبرة حازمة حيال بكين.

واعرب البيان كذلك عن "مخاوف" الدول السبع بشأن "توسيع الصين ترسانتها النووية بصورة متواصلة ومتسارعة" داعين بكين إلى العمل من أجل إحلال "الاستقرار من خلال المزيد من الشفافية" حول أسلحتها النووية.

وتعهد البيان بدون ذكر الصين، بتعزيز التعاون بوجه "الإكراه الاقتصادي" القاضي بفرض قيود على التجارة أو على الاستثمارات الخارجية لأهداف سياسية.

وإن كان الوزراء لم يذكروا الصين في تحذيرهم من دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، إلا أن ذلك جاء بعد تحذيرات متكررة وجهها المسؤولون الغربيون إلى بكين من إمداد روسيا بالاسلحة.

دعوة لوقف إطلاق النار في السودان

وهيمن الغزو الروسي لأوكرانيا والطموحات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المناقشات، غير أن الوزراء السبع تطرقوا أيضا إلى العديد من المسائل الأخرى والأزمات السياسية في العالم.

فحضوا طرفي النزاع في السودان على "وقف الأعمال العدائية فورا" والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اشتباكات أودت بحياة نحو 200 شخص.

كما طالبوا كوريا الشمالية بـ"الامتناع" عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية، محذرين من رد "قوي".

وطالبوا برفع الحظر "غير المقبول" على عمل النساء في افغانستان لحساب منظمات غير حكومية والأمم المتحدة معتبرين أنه "غير مقبول".

ومع ترقب انعقاد قمة مجموعة السبع في أيار/مايو في هيروشيما التي ألقت عليها الولايات المتحدة قنبلة ذرية عام 1945، خصص بيان وزراء الخارجية حيزا كبيرا لالتزام المجموعة بـ"تعزيز جهود نزع السلاح وعدم انتشار السلاح" النووي من أجل "عالم أكثر أمانا واستقرارا".

وأعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وهو نفسه منتخب عن هيروشيما في البرلمان، عن عزمه على مناقشة إمكانية قيام "عالم خال من الأسلحة النووية" مع نظرائه خلال القمة. غير أن بيان الثلاثاء لا يتضمن الكثير من العناصر الجديدة بهذا الشأن، مكتفيا بالإشارة إلى "البيئة الأمنية الحالية الصعبة".

ودعا البيان الأسرة الدولية إلى لزوم "الشفافية" حول الأسلحة النووية، حاضا روسيا على احترام تعليق التجارب النووية الذي صادقت عليه.

© 2023 AFP