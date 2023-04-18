واشنطن تطالب "بالافراج الفوري" عن الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا

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كارويزاوا (اليابان) (أ ف ب) – قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء بعد اجتماع لمجموعة السبع في اليابان إن بلاده تواصل مطالبتها "بالإفراج الفوري" عن الصحافي الأميركي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، معتبراً أن احتجازه في روسيا "غير عادل".

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لأول مرة منذ توقيفه، تمكنت السفيرة الأميركية في روسيا لين تريسي من زيارة غيرشكوفيتش، السجون منذ اكثر من أسبوعين بتهمة التجسّس. ومن المقرر عقد جلسة استماع للطعن بأمر احتجازه المؤقت الثلاثاء.

وقالت تريسي في تغريدة نشرتها السفارة بعد زيارتها للموقوف البالغ 31 عاماً "إنّه بصحّة جيّدة ويبقى قوياً".

وكانت أجهزة الاستخبارات الروسية أعلنت في 30 آذار/مارس توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في موسكو والذي عمل سابقًا مع وكالة فرانس برس أثناء قيامه بعمله في ايكاتيرينبورغ.

واتّهمته السلطات خصوصًا بجمع معلومات عن قطاع صناعة الدفاع. وصُنّف الملف بأكمله على أنّه سرّي.

© 2023 AFP