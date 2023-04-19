الأمم المتحدة تتوقع تقدم الهند على الصين في عدد السكان بحلول منتصف 2023

صورة لهنود يشاركون في احتفال ديني في ولاية أوتار براديش في 14 آذار/مارس 2022

نيودلهي (أ ف ب) – يتوقع أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بحلول منتصف عام 2023، بحسب تقديرات نشرتها الأمم المتحدة الأربعاء.

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وسيبلغ عدد سكان الهند 1,4286 مليار نسمة مقابل 1,4257 مليار نسمة في الصين، وفقًا لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان العالم.

وانخفض عدد سكان الصين العام الماضي لأول مرة منذ أكثر من ستة عقود، على ما أظهرت بيانات رسمية في وقت سابق من هذا العام.

كما قدر التقرير أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8,045 مليار بحلول نفس التاريخ.

ولم تجر الهند أي إحصاء سكاني منذ 2011، وبالتالي ليس لديها بيانات رسمية عن عدد سكانها.

وفي عام 2021، كان من المقرر إجراء التعداد السكاني في الهند الذي يتم مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، ولكن تعين تأجيله بسبب جائحة كوفيد.

وتحول عقبات لوجيستية وتحفظات سياسية الآن دون حدوث ذلك، ومن غير المرجح أن تتم هذه العملية واسعة النطاق قريباً.

واتهم معارضو حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية بتأخير الإحصاء عمداً حتى لا تنشر بيانات حول قضايا حساسة مثل البطالة قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل.

وارتفع عدد السكان في الهند بأكثر من مليار شخص منذ 1950، العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة وضع البيانات السكانية، وفقًا لمركز بيو للدراسات، وهو مركز أبحاث أميركي.

© 2023 AFP