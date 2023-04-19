دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يقصي بايرن ويلاقي ريال مدريد في نصف النهائي

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المهاجم النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدفه مع مانشستر سيتي الانكليزي ضد بايرن ميونيخ الالماني على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في اياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 19 نيسان/أبريل 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغ مانشستر سيتي الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا بعد تعادله مع مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-1 الاربعاء في اياب ربع النهائي، مستفيدًا من فوزه 3-0 ذهابًا.

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وافتتح النروجي إرلينغ هالاند التسجيل للضيوف (57) بعد أن أهدر ركلة جزاء في الشوط الاول، فيما عادل يوزوا كيميش لأصحاب الارض من ركلة جزاء (83).

وضرب بطل إنكلترا موعدًا في نصف النهائي مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب والرقم القياسي بعدد الالقاب (14) الذي أقصى تشلسي الانكليزي 4-0 في مجموع المباراتين.

ودخل بايرن، بطل أوروبا ست مرات، الى المباراة وهو يدرك أنه بحاجة الى معجزة لتحقيق ريمونتادا وقلب الطاولة على خصمه الباحث عن المجد القاري للمرة الاولى في تاريخه.

وسيتجدد اللقاء بين سيتي وريال في نصف النهائي على غرار الموسم الماضي في الدور ذاته عندما تأهل الملكي 6-5 في مجموع المباراتين.

وبقي سيتي، وصيف بطل أوروبا 2021، على المسار الصحيح لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ لا يزال في قلب الصراع على لقب الدوري الانكليزي مع أرسنال ويخوض السبت نصف نهائي الكأس المحلية.

وبات سيتي أول فريق يسجل على أرض بايرن في دوري الابطال هذا الموسم بعد أن حقق البافاري قبل الاربعاء أربعة انتصارات من أربع مباريات في المسابقة القارية بشباك نظيفة، بينها أمام برشلونة الاسباني وإنتر الايطالي ومن ثم باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

ويمر بايرن بفترة متزعزعة بعد إقالة مدربه يوليان ناغلسمان الذي حقق معه العلامة الكاملة في دوري الابطال (8 انتصارات من 8 مباريات)، وتعيين توماس توخل الذي اكتفى بقيادته بفوزين مقاب هزيمتين وتعادلين في ست مباريات وخرج معه من المسابقة القارية والكأس المحلية ويتقدم بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند في البوندسليغا.

بايرن يهدد ولا يستفيد

لم يجر المدرب الاسباني بيب غوارديولا أي تغيير على التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب، فيما أجرى توخل تغييرين، مشركًا البرتغالي جواو كانسيلو المعار من سيتي في مركز الظهير الايسر بدلا من الكندي ألفونسو ديفيس والمهاجم الكاميروني العائد من الاصابة إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بدلا من سيرج غنابري.

وبعد ضغط من بايرن في ربع الساعة الاول، جاءت أولى الفرص الخطرة من لوروا سانيه الذي وصلته كرة بينية من جمال موسيالا، فتوغل بها الى داخل المنطقة وسددها بيسراه زاحفة مرت على بعد سنتمترات من القائم (17).

وأفلت بايرن من طرد مبكر بعد أن أشهر الحكم بداية البطاقة الحمراء المباشرة بوجه المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو لعرقلته هالاند الذي كان في طريقه الى المرمى منفردًا، قبل أن يلغيها بعد أن تبين ان النروجي كان متسللا (19).

وجاءت التسديدة الاولى على المرمى من ركلة حرة نفذها سانيه قوية عن الجهة اليمنى أبعدها الحارس البرازيلي إيدرسون الى ركنية (21).

ضغط سيتي قليلا بعدها وتسبب أوباميكانو بركلة جزاء بعد أن لمس الكرة بيده إثر تسديدة من الالماني إلكاي غوندوغان، لكن هالاند أهدر المحاولة بعد أن سدد الكرة فوق العارضة (37).

وهذه المرة الاولى التي يهدر هالاند ركلة جزاء منذ وصوله الى سيتي في مطلع الموسم والاولى في 16 محاولة على صعيد الاندية، ويعود آخر إخفاق الى نيسان/أبريل 2021 عندما كان لا يزال في صفوف بوروسيا دورتموند ضد أونيون برلين في الدوري الالماني.

وضغط بايرن مجددًا في الدقائق الاخيرة من النصف الاول وتألق إيدرسون مرة أخرة في التصدي لتسديدة قوية من الفرنسي كينغسلي كومان عن الجهة اليسرى داخل المنطقة نحو القائم الاول (42)، قبل أن يرد الدفاع فرصة لتشوبو-موتينغ (45+1).

واستمرت الامسية السيئة لأوباميكانو بعد أن سقط أمام هالاند عندما وصلت كرة للنروجي من البلجيكي كيفن دي بروين وتوغل الى المنطقة، استفاد من سقوط الفرنسي وسدد كرة في منتصف الشباك (55) مسجلا هدفه الـ48 في 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وهذا الهدف رقم 35 لهالاند في دوري الابطال في 27 مباراة وبات أسرع لاعب في التاريخ يصل الى هذا الرقم وعلى بعد مسافة من الرقم السابق (42 مباراة للهولندي رود فان نستلروي).

دفع بعدها توخل بديفيس بدلا من كانسيلو والسنغالي ساديو مانيه الذي عاقبه ناديه بايقافه عن مباراة الدوري ضد هوفنهايم الاسبوع الماضي (1-1) بعد مشادة مع سانيه بعد الخسارة ضد سيتي.

وبحسب الصحف الالمانية، فإن مانيه قام بتوجيه لكمة الى وجه سانيه ليسيل الدم من شفة الاخير.

حاول بايرن العودة لكنه واصل إهدار الفرص للرعونة وتألق إديرسون قبل أن يتحصل على ركلة جزاء للمسة على يد على السويسري مانويل أكانجيه، ترجمهما كيميش بنجاح (83).

© 2023 AFP