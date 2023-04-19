دوري "أن بي آيه": ديأرون فوكس أفضل لاعب حاسم

© إزرا شاو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب ساكرامنتو كينغز ديأرون فوكس خلال المباراة الثانية لفريقه في الدور الأول من الـ "بلاي أوف" أمام غولدن ستايت ووريورز في ساكرامنتو في 17 نيسان/أبريل 2023

نيويورك (أ ف ب) – اختير ديأرون فوكس صانع ألعاب ساكرامنتو كينغز الثلاثاء أفضل لاعب حاسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وهي جائزة فردية تمنح للمرة الأولى هذا العام.

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وحصل فوكس (25 عاماً) على 91 صوتاً من أصل 100 ممكنا من لجنة من الصحافيين المتخصصين تم اختيارهم من قبل مدربي الأندية في الدوري.

وأنهى صانع الألعاب الموسم العادي مع متوسط 25 نقطة و6 تمريرات حاسمة و4 متابعات وصدة في المباراة. كما سجل 194 نقطة "حاسمة"، أي أنه سجل خمس نقاط على الأقل في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة كانت نتيجتها غير محسومة.

وقال فوكس "أقول دائماً لا تخافوا من الفشل. لا يمكننا النجاح في كل رمية، لكن زملائي ومدربي وضعوني في وضع يسمح لي بذلك، لذا فإن أقل ما يمكنني فعله هو أن أكون واثقاً وتنفيذ بعض الرميات المهمة".

ويخوض ساكرامنتو كينغز الدور الأول من الـ"بلاي أوف" بمواجهة غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب ويتقدم في السلسلة 2-صفر. وتقام المباراة الثالثة الخميس في سان فرانسيسكو.

© 2023 AFP