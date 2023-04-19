فقدان 15 مهاجرا تونسيا بعد غرق مركبهم

© حسام زواري / ا ف ب/أ ف ب

مركب لمهاجرين يتم سحبه قبالة السواحل التونسية في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020

تونس (أ ف ب) – فُقد 15 مهاجرا من أصول تونسية وتم إنقاذ أربعة آخرين اثر غرق مركب قبالة سواحل شرق البلاد، على ما أفاد خفر السواحل في بيان الأربعاء.

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وأفادت شهادات الناجين أن كل الذين كانوا على متن المركب تونسيون انطلقوا "من سواحل جزيرة قرقنة (شرق) رفقة 15 شخصا آخرين ليلة 17 نيسان/ابريل وتعرض مركبهم لتسرب مياه".

وعثر بحّار على الناجين الأربعة الذين كانوا يسبحون وقام بانقاذهم الثلاثاء على بعد تقريبا 21 ميلا بحريا (نحو 34 كيلمترا) عن ميناء الصيد البحري بالمنطقة، وفقا لخفر السواحل.

وأرسل خفر السواحل طائرة مروحية للبحث عن المفقودين.

والمشاركون في عملية الهجرة غير القانونية من الجنسية التونسية يقطنون محافظات داخلية مهمشة تسجل أضعف نسب التنمية وأعلى نسب البطالة في صفوف الشباب في البلاد على غرار سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (غرب) والقيروان (وسط).

ومع تحسّن أحوال الطقس تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرة محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل مهاجرين يأملون بلوغ السواحل الإيطالية القريبة.

من جهته، أعلن الحرس الوطني التونسي في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض "14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022

ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021.

© 2023 AFP