الجيش الإيراني يتسلّم 200 مسيّرة "استراتيجية" (إعلام رسمي)

صورة وزعها مكتب الجيش الإيراني بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2023 لمسيّرة تم استعراضها خلال مراسم أقيمت في مكان لم يُكشف عنه في إيران

طهران (أ ف ب) – سلّمت وزارة الدفاع الإيرانية الجيش أكثر من 200 مسيّرة جديدة مزوّدة بقدرات صاروخية وأنظمة حرب إلكترونية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

وفي مراسم بثّها التلفزيون، سلّم وزير الدفاع العميد محمد رضا قرائي آشتياني "مئتي مسيّرة استراتيجية بعيدة المدى" إلى القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، وفق ما ذكرت "إرنا".

وأفادت الوكالة أن المسيّرات التي أنتجتها وزارة الدفاع مصمّمة لمهامّ الاستطلاع وتنفيذ ضربات ويمكن تزويدها "صواريخ جو-جو، وجو-أرض، وقنابل بعيدة المدى".

وفرضت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي عقوبات على إيران جرّاء برنامجها للطائرات بدون طيار، متهمة إياها بتزويد روسيا بمركبات جوية مسيّرة من أجل حربها في أوكرانيا، وهي تهمة تنفيها طهران.

© 2023 AFP