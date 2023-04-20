دورة برشلونة: ألكاراس وتسيتسيباس الى ربع النهائي

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برشلونة (أ ف ب) – بلغ كل من الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس، الدور ربع النهائي من دورة برشلونة الإسبانية الدولية لكرة المضرب الخميس.

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وتغلب ألكاراس المصنف أول في الدورة على مواطنه روبرتو باوتيستا أوغوت (25 عالميًا) بمجموعتين نظيفتين 6-3، 7-5، فيما أقصى تسيتسيباس الكندي دينيس شابوفالوف (28) 6-3، 6-2.

ويلتقي ألكاراس في ربع نهائي مع إسباني آخر هو أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (38) الفائز على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-4 و7-5.

قال بعد الفوز "كانت هذه المباراة معقدة للغاية، الجميع يعرف إمكانات روبرتو ومدى قوته، ولم يكن اليوم سهلاً على الإطلاق مع هذه الرياح. تحقق الفوز في مثل المباريات من خلال الاحترافية والعمل الشاق. عليك أن تجري وتضع الكرة بشكل أفضل من الخصم، وتحاول التكيف بأفضل ما يمكن".

وغاب ألكاراس عن دورة مونتي كارلو للماسترز التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بسبب التهاب في مفاصل يده اليسرى وتعب عضلي تعرض لهما في مباراته الاخيرة في دورة ميامي لماسترز الألف مطلع الشهر الحالي، عندما جُرد من اللقب بخسارته امام الايطالي يانيك سينر في نصف النهائي.

أما تسيتسيباس، المصنف ثانيًا في الدورة، فيلتقي في ربع النهائي مع الاسترالي أليكس دي مينور الذي بلغ هذا الدور من دون أن يلعب مستفيدًا من انسحاب منافسه البلغاري غريغور ديميتروف.

واستغل اليوناني الاخطاء الكثيرة التي ارتكبها شابوفالوف (12 خطأ مزدوجًا) وأنهى المباراة في صالحه في ساعة و17 دقيقة.

وسبق لتسيتسيباس ان بلغ نهائي دورة برشلونة عامي 2018 و2021 وخسر في المرتين امام الاسباني رافايل نادال.

ويأمل اليوناني في تعويض خيبة دورة مونتي كارلو التي توج بها في العامين السابقين، عندما انتهى مشواره عند الدور ربع النهائي.

ومُني النروجي كاسبر رود، المصنف ثالثًا في الدورة وعالميًا، بخيبة جديدة بخروجه من الدور ثمن النهائي على يد الارجنتيني فرانسيسكو سيرونودولو 7-5 (7/5)، 6-3، علمًا أنه أهدر تقدمًا 5-2 في المجموعة الاولى.

يلتقي سيروندولو تاليًا مع البريطاني دانيال إيفانز الفائز على الروسي كارن خاتشانوف 6-3، 6-4.

وبلغ ربع النهائي الايطالي يانيك سينر الثامن عالميًا والرابع في الدورة بتغلبه على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-1 و4-6 و6-3.

ويلتقي سينر الذي بلغ نصف نهائي مونتي كارلو في ربع النهائي مع مواطنه لورنتسو موزيتي الفائز على البريطاني كامرون نوري 3-6، 6-4، 6-1.

© 2023 AFP