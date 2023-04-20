دورة ميونيخ: زفيريف يخرج من مباراته الأولى في يوم عيد ميلاده

© كريستوف ستاخي / ا ف ب

الالماني ألكسندر زفيريف بعد خروجه من مباراته الاولى في الدور الثاني من دورة شتوتغارت الدولية لكرة المضرب على أرضه بخسارته امام الاسترالي كريتسوفر أوكونيل في 20 نيسان/أبريل 2023

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – خرج الالماني ألكسندر زفيريف من مباراته الاولى في الدور الثاني من دورة شتوتغارت الدولية لكرة المضرب على أرضه في يوم عيد ميلاده، بخسارته امام الاسترالي كريستوفر أوكونيل المصنف 82 عالميًا 7-6 (7/2)، 6-4.

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ويمر الالماني بفترة سيئة ولم يعد لمستوياته المعهودة منذ الإصابة التي تعرض لها العام الماضي في رولان غاروس وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ما أدى الى تراجعه إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي.

ودخل زفيريف إلى المباراة في يوم عيد ميلاده الـ26 بعد يوم من الموعد المقرر بسبب الأمطار التي أرجأت المنافسات من الأربعاء إلى الخميس.

وبعد أن أعفي من الدور الأول على غرار المصنفين الأربعة الاوائل في الدورة (250 نقطة)، خسر إرساله في وقت مبكر من المجموعة الأولى.

ولكن مع الدعم الجماهيري وفي أجواء باردة، رد الكسر في الشوط التالي ليلجأ اللاعبان إلى شوط كسر التعادل، لكنه ارتكب أخطاء عدة على الشبكة وخسره 7-2.

خسر إرساله في المجموعة الثانية أيضًا لكنه رد ليعادل 4-4 قبل أن يخسر الشوطين التاليين ومعهما المباراة.

يلتقي أوكونيل في ربع النهائي مع الايطالي فلافيو كوبولي الفائز على الالماني الآخر أوسكار أوتي 6-0، 3-6، و6-3.

وتأهل الدنماركي الشاب هولغر رونه، المصنف أول في الدورة، إلى ربع النهائي بإقصائه ألمانياً آخر هو يانيك هانفمان 6-3، 6-4.

علّق رونه الذي وصل الى المركز السابع في التصنيف العالمي هذا الاسبوع، الاعلى في مسيرته، بعد أن حل وصيفًا لدورة مونتي كارلو للماسترز الاسبوع الماضي على الطقس البارد "أنا من الدنمارك، في مستهل الموسم هناك دائمًا أيام كهذه وأحيانًا أسوأ".

يواجه في ربع النهائي التشيلي كريستيان غارين الفائز على الايطالي لورنتسو سونيغو 6-3، 7-6 (7/3).

كما بلغ الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، المصنف رابعًا في الدورة، ربع النهائي على حساب الروسي أصلان كاراتسيف 6-2، 6-0، ليضرب موعدًا مع الاميركي ماركوس جيرون الفائز على السويسري ألكسندر ريتشارد 4-6، 6-3، 6-3.

© 2023 AFP