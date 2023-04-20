دوري "أن بي ايه": مدرب ساكرامنتو مايك براون الأفضل

© إرزا شاو / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

مدرب ساكرامنتو كينغز مايك براون خلال المباراة الثانية لفريقه أمام غولدن ستايت ووريرز في الدور الأول من "بلاي أوف" في ساكرامنتو، كاليفورنيا في 17 نيسان/أبريل 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – اختير مدرب ساكرامنتو كينغز مايك براون الذي قاد فريقه إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 2006، الأفضل في الدوري المنتظم حسب ما أفادت رابطة الدوري الخميس.

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ونال براون (53 عاماً) الحد الأقصى من الأصوات الممكنة من قبل لجنة من الصحافيين، وتصدر قائمة الأفضل مع 500 نقطة أمام مدربي أوكلاهوما سيتي مارك دايغنولت (164 صوتاً) وبوسطن سلتيكس جو مازولا (77).

وهي المرة الثانية يحرز براون الذي خلف مونتي وليامس (فينيكس صنز) الفائز العام الماضي، بالجائزة بعد عام 2009 عندما كان يشرف على كليفلاند كافالييرز.

وتسلّم بروان الذي درّب أيضاً لوس أنجليس ليكرز (2011-2012) مهامه الفنية مع كينغز في أيار/مايو 2022 بعدما أمضى ستة أعوام كمدرب مساعد لستيف كير في غولدن ستايت ووريرز.

وتحت اشرافه، أنهى ساكرامنتو الذي يتقدم في سلسلته في الدور الأول "بلاي أوف" أمام غولدن ستايت 2-صفر، الدوري العادي مع 48 فوزاً و32 هزيمة (المركز الثالث في المنطقة الغربية)، اي مع تحسن بلغ 18 فوزاً مقارنة مع الموسم الماضي.

© 2023 AFP