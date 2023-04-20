سيول تقول إن إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا "يتوقف على روسيا"

© فيليب فونغ / تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال اجتماع في طوكيو في 17 آذار/مارس 2023

سيول (أ ف ب) – يعتمد قرار كوريا الجنوبية المتعلق بإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف على أفعال روسيا، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في سيول الخميس، موضحا أن هجوما محتملا واسع النطاق على مدنيين من شأنه أن يغيّر الموقف.

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تطبق سيول سياسات تعارض إرسال أسلحة إلى دول تشهد نزاعات، وهو ما قالت مرارا إنه يجعل من الصعب بالنسبة لها تزويد أوكرانيا بأسلحة بشكل مباشر.

وقد أيدت كوريا الجنوبية العقوبات بقيادة الولايات المتحدة على موسكو وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف بموازاة التوقيع على صفقات أسلحة كبيرة، تشمل دبابات ومدافع هاويتزر مع بولندا.

وأعلن مكتب الرئيس يون سوك يول الخميس أن "كوريا الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال حدوث عمليات قتل يأخذها المجمع الدولي على محمل الجد".

وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحافيين طالبا عدم كشف اسمه "ما سيحصل يتوقف على روسيا". وأضاف أن سياسات كوريا الجنوبية القاضية بعدم تزويد أسلحة إلى دول تشهدا حروبا، ليست قانونا بالمعنى الدقيق بل التزام "طوعي".

وأكد أن "ما لم تحصل وفيات مدنية على نطاق هائل، يبقى موقفنا على ما هو عليه".

وكان يون قد أعلن لوسائل إعلام هذا الأسبوع أنه "اذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين (...) سيكون من الصعب علينا أن نصّر على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي".

واستدعت تلك التصريحات تحذيرا من موسكو لسيول الأربعاء. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "اتخذت سيول للأسف موقفا غير ودّي".

وأضاف أن "بدء عمليات تزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معينا من الانخراط في هذا النزاع".

وكوريا الجنوبية حليف رئيسي للولايات المتحدة ومن أكبر مصنّعي ذخائر المدفعية.

وتصور إحدى وثائق الاستخبارات الأميركية المسربة ارتباك مواقف مسؤولي الأمن الكوريين الجنوبيين بين سياسات بلادهم المتعلقة بالمساعدات الفتاكة إلى مناطق نزاعات، وتزايد المطالب من الغرب لتأمين أسلحة إلى أوكرانيا.

وبحسب الوثيقة يقترح أحد المسؤولين الكوريين الجنوبية تصدير ذخائر إلى بولندا للالتفاف على تلك السياسة.

ومن المقرر أن يتوجه يون إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم في زيارة دولة.

كجك/غد/اا

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© 2023 AFP