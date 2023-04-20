مؤتمر للمانحين لإنقاذ ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن في 4 أيار/مايو

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن مؤتمرا افتراضيا للمانحين سيعقد في 4 أيار/مايو لمحاولة جمع مبلغ 29 مليون دولار تحتاج إليها من أجل إتمام العملية الحاسمة لإنقاذ ناقلة نفط جانحة قبالة سواحل اليمن.

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في آذار/مارس، ومن أجل تجنّب تسرب نفطي في البحر الأحمر، أعلنت الأمم المتحدة أنها اشترت ناقلة نفط ضخمة لتتمكن من نقل أكثر من مليون برميل من ناقلة "إف. أس. أو. صافر" الراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي، والمعرّضة لخطر التحطم أو الانفجار أو الاشتعال في أي وقت، بحسب خبراء.

والناقلة العملاقة "نوتيكا" في طريقها حاليا إلى الموقع ويتوقّع أن تصل إلى جيبوتي في البداية مطلع أيار/مايو.

لكن هذه العملية غير المسبوقة للأمم المتحدة والتي كلفت 148 مليون دولار لم تموّل بالكامل.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي في بيان "نحن في حاجة ماسة إلى جمع 29 مليون دولار متبقية لعملية الطوارئ وجمع أموال إضافية لضمان تخزين النفط على المدى الطويل".

وفي هذا السياق، تنظم بريطانيا وهولندا بالشراكة مع الأمم المتحدة مؤتمرا افتراضيا للمانحين في 4 أيار/مايو.

من جهة ثانية، أعلن الخميس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل على هذا الملف إبرام اتفاق مع "سميت سالفدج" وهي شركة تابعة لشركة "بوسكاليس" الهولندية لتنفيذ عملية نقل النفط من صافر إلى نوتيكا والتحضير لسحب الناقلة بمجرد إفراغها.

ومن المقرر أن تبحر سفينة "سميت سالفدج" الخميس متوجهة إلى البحر الأحمر محملة "بمولدات ومضخات هيدروليكية وغيرها من المعدات اللازمة لتنفيذ عمليات على متن صافر التي توقفت أنظمتها عن العمل" بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في أيار/مايو.

منذ اندلاع الحرب الأهليّة المدمّرة في اليمن عام 2015، تُركت صافر مهجورة قبالة ميناء الحديدة الذي يُسيطر عليه المتمرّدون، وهو بوّابة مهمّة للشحنات إلى البلاد التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الطارئة.

وحمولة الناقلة صافر البالغة 1,1 مليون برميل من النفط هي أربعة أضعاف ما تسرَّب في كارثة "أكسون فالديز" عام 1989 والتي تُعدّ أسوأ الكوارث البيئيّة في العالم، وفق الأمم المتحدة.

ويمكن لكارثة بيئيّة أيضا أن تُغلق مضيق باب المندب بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي من خلال إغلاق قناة السويس.

© 2023 AFP