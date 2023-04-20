مقتل شخص ونجاة 47 مهاجرا في غرق مركب قبالة سواحل اليونان

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مخيم كارا تيبي للاجئين والمهاجرين على جزيرة ليسبوس في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020

اثينا (أ ف ب) – لقي رجل حتفه ونجا 47 شخصا آخرين بعد غرق قارب شراعي يقل مهاجرين ليل الأربعاء الخميس قبالة سواحل بيلوبونيز في جنوب اليونان، حسبما أعلن خفر السواحل اليونانيون الخميس.

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وقالت مسؤولة في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس إن خفر السواحل بدأوا عملية انقاذ في وقت مبكر من صباح الخميس على ساحل لاكونيا وعثروا على "رجل ميت يبلغ من العمر 45 عاما و47 مهاجرا ناجين" هم 16 امرأة و 16 طفلا و 15 رجلا.

وقال المصدر نفسها إن "أربعة أطفال وثلاث سيدات منهكين على الأرجح بسبب الرحلة، نقلوا إلى مستشفى في سبارتا" عاصمة لاكونيا، من دون أن يكشف جنسيات الناجين أو هوية الرجل الذي لقي حتفه.

وتوفي الرجل "لأسباب مرضية"، حسب معلومات أولية لخفر السواحل.

واصطدم المركب بصخرة قبل أن يعثر عليه خفر السواحل وقد غرق نصفه.

ولم يكشف العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

وقالت المسؤولة في المكتب الإعلامي إن "شهادات الناجين ما زالت ملتبسة".

ويواصل خفر السواحل بحثهم على ساحل لاكونيا في البحر الخميس عن ناجين آخرين محتملين.

وكان خمسة مهاجرين لم تكشف جنسياتهم ويوناني لقوا حتفهم في حادث سير في منطقة إيفروس بشمال اليونان بالقرب من الحدود البرية اليونانية التركية.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

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