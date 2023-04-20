وميض فوق كييف يرجح أنه ناتج عن سقوط نيزك

© م. كورنميسر / المرصد الأوروبي الجنوبي/ا ف ب/ارشيف

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – رجحت وكالة الفضاء الأوكرانية الخميس أن يكون الوميض الذي أضاء سماء كييف مساء الأربعاء عائدا لنيزك بعد استبعاد فرضية سقوط قمر اصطناعي أو إطلاق دفاعات صاروخية.

إعلان اقرأ المزيد

وكان رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة سيرغي بوبكو قال على تلغرام "نحو الساعة 20,00 (19,00 ت غ) من التاسع عشر من نيسان/أبريل رُصد في سماء كييف بريق مشع لجسم جوي" مضيفا "بحسب المعلومات الأولية، الظاهرة سببها سقوط قمر اصطناعي لـ+ناسا+".

غير أن متحدثا باسم الناسا نفى لوكالة فرانس برس ذلك مؤكدا أن القمر الاصطناعي المعني بالأمر "لا يزال في المدار".

وأكدت الوكالة أن "أي قمر اصطناعي آخر للناسا لم يدخل الغلاف الجوي في وقت سابق اليوم" الأربعاء.

وقال نائب رئيس مركز المراقبة في وكالة الفضاء الأوكرانية إيغور كورينيينكو الخميس: "لا يمكننا تحديد ذلك بالضبط، لكن نعتقد أنه نيزك".

وأشار إلى عدم وجود معطيات كافية لتحديد "الطبيعة المحددة" لأسباب الوميض.

وقال "أجهزتنا الخاصة بالمراقبة أظهرت أنه انفجار قوي. سجلنا ذلك وحددنا مكان حدوثه".

وكانت وكالة الفضاء الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن قمرا اصطناعيا زنته 300 كيلوغرام سيعود إلى الغلاف الجوي الأربعاء في ساعة غير محددة الاربعاء.

وقال بوبكو الخميس "فقط الخبراء يمكنهم تحديد طبيعته بالضبط".

جسم طائر غير معروف

لكنه استبعد أن يكون الوميض مرتبطا بضربات صاروخية روسية أو بمسيرات على العاصمة الأوكرانية كثيرا ما تقع منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال بوبكو "لم يكن هجوما صاروخيا. لم تقم دفاعاتنا المضادة للطائرات بتفعيل أسلحتها".

ونسب حادثة الأربعاء إلى "سقوط جسم طائر غير محدد" وقال إن الوميض "أثار اهتماما وقلقا بين سكان كييف".

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس وميضا في السماء لم يتبعه أي صوت.

على شبكات التواصل الاجتماعي سرت تكهّنات بعدما نشرت قنوات عدة تسجيلات فيديو للوميض. وتداول مستخدمون النكات وتحدثوا عن مركبات لاجسام طائرة غير معروفة.

وطلب سلاح الجو الأوكراني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم استخدام شعار سلاح الجو في نكاتهم وتعليقاتهم.

وكان سلاح الجو قد قال إن الوميض "على ارتباط بسقوط قمر اصطناعي/حجر نيزكي".

والمركبة الفضائية رئوفين راماتي هاي إنرجي سولار سبيكتروسكوبيك إيماجر(RHESSI) التابعة للناسا، التي كانت مخصصة لمراقبة التوهّجات الشمسية وضعت في المدار الأرضي المنخفض في العام 2002 وسحبت من الخدمة في العام 2018.

وفي بيان الإثنين أوضحت ناسا أنها تتوقّع احتراق غالبية أجزاء "RHESSI" لدى عودة المركبة إلى الغلاف الجوي.

وأضافت "لكن من المتوقّع أن ينجو بعض من المكوّنات (من مفاعيل) العودة" إلى الغلاف الجوي، مضيفة أن مخاطر إصابة أي كان بأذى ضئيلة وتقارب واحدا على 2467.

© 2023 AFP