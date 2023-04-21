استقالة باراتيتشي من منصبه كمدير إداري في توتنهام بعد خسارة استئناف ضد حظره

© ماركو بيرتوريلو / ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – استقال الايطالي فابيو باراتيتشي من منصبه كمدير إداري لكرة القدم في نادي توتنهام الانكليزي الجمعة، بعد أن خسر استئنافًا ضد حظر عالمي لمدة 30 شهرًا.

إعلان اقرأ المزيد

وعوقب باراتيتشي بالايقاف عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم من الاتحاد الايطالي للعبة كجزء من تحقيق في سوء الإدارة المالية المزعومة في ناديه السابق يوفنتوس.

كانت عقوبة الايقاف الاولى مطبقة فقط على الاراضي الايطالية ما سمح لباراتيتشي في مواصلة عمله طبيعيًا مع توتنهام الذي انضم إليه في حزيران/يونيو 2021.

لكن فيفا مدّد الحظر ليشمل العالمية أيضا بناءً على طلب من الاتحاد الإيطالي.

يوم الخميس، رفضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا استئناف باراتيتشي.

وقال توتنهام في بيان "بينما لا يزال هناك خلاف حول نطاق ومدى الحظر، فإن الحظر العالمي الحالي يمنع فابيو من أداء واجباته كمدير عام لكرة القدم لدينا".

وتابع "وبالتالي اتخذ فابيو قرارًا بالاستقالة من منصبه في النادي بأثر فوري للتركيز على وضعه القانوني فيما يتعلق بأحكام الاتحاد الايطالي لكرة القدم وفيفا".

وكان باراتيتشي (50 عامًا) قد تخلى عن أداء مهامه في انتظار الاستئناف وتعيين سكوت مان كمدير جديد لكرة القدم في توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر.

لعب الايطالي دورًا رئيسيًا في جلب المدرب السابق مواطنه أنتونيو كونتي إلى النادي بعد أن عمل الثنائي معًا في يوفنتوس.

غادر كونتي توتنهام في آذار/مارس بعد انتقادات قوية للاعبيه والادارة بعد التعادل مع ساوثمبتون 3-3.

© 2023 AFP