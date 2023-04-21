حاكم فلوريدا ديسانتيس يعتزم القيام بجولة تشمل خصوصاً اليابان وإسرائيل

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حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس خلال تجمع انتخابي في تامبا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلن حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس أنّه سيقوم بجولة خارجية تشمل دولاً عدّة حليفة للولايات المتحدة، من بينها اليابان وإسرائيل، وذلك في مسعى على ما يبدو لبناء زخم قبل ترشّحه المتوقع لانتخابات 2024 الرئاسية.

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وقال ديسانتيس في بيان إنّه سيزور اليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبريطانيا، مؤكّداً أنّ هذه الجولة تشكّل فرصة "لتوسيع الشراكات الاقتصادية" لولايته الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنّ الحاكم الجمهوري سيزور البلاد في 24 و25 نيسان/أبريل الجاري. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

وبحسب البيان، سيلتقي ديسانتيس أيضا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في عشاء عمل الإثنين.

ويجاهر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بنيّته الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2024، وهو تعهد جعل ولايته الواقعة في جنوب الولايات المتحدة مختبراً للأفكار المحافظة.

ويُنظر إليه على أنه من أبرز منافسي دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وبينما تم التأكيد على أن الرحلة تأتي لأهداف تتعلق بفرص الاعمال في فلوريدا، من المرجّح أنها تبدو كمحاولة من ديسانتيس لتعزيز قدراته الدبلوماسية وتلك المتعلقة بالأمن القومي.

وطوكيو وسيول حليفتان رئيسيتان لواشنطن في آسيا. وتعدّ إسرائيل أيضا محطة تقليدية لمرشحي الرئاسة المحتملين في الولايات المتحدة خاصة من الجمهوريين.

© 2023 AFP